Sénégal: Le gouvernement assure "un suivi particulier" du dispositif de lutte contre les inondations

Dakar — Le gouvernement assure un "suivi particulier" des actions engagées dans la prise en charge des inondations, a soutenu le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam.

"Lors de notre réunion avec le Comité national de gestion des inondations, nous avons élaboré un document dans lequel nous avons recensé tous les points critiques, la zone concernée, la problématique qui est posée, les actions qui sont mises en œuvre, la structure compétente et les délais dans lesquels les actions doivent être mises en œuvre", a-t-il dit.

M. Thiam intervenait à la conférence de presse bimensuelle du gouvernement.

Il a animé cette rencontre en compagnie de son collègue de l'Elevage et des Productions animales, Ali Saleh Diop, et du ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye.

Selon lui, toutes ces activités sont l'objet d'un suivi particulier, à Dakar et dans d'autres régions.

Tous les services compétents ont démarré depuis plus de deux mois les opérations pré-hivernales, dont certaines sont déjà terminées, a assuré Serigne Mbaye Thiam.

"Nous voulons (... ) assurer à temps un fonctionnement optimal de tous les ouvrages de drainage des eaux pluviales. Il s'agit notamment du curage des réseaux de drainage des eaux pluviales et des bâches de pompage, du faucardage et du désherbage des bassins d'infiltration ou de stockage, et de l'entretien des équipements", a-t-il détaillé.

Serigne Mbaye Thiam s'est aussi prononcé sur le dispositif de pompage pré-saisonnier dans les zones d'inondation dépourvues d'exutoires.

Il s'agit, selon lui, d'un déploiement anticipé de motopompes de grande capacité dans les zones endémiques, sur la base des prévisions météorologiques.

"En plus de celles acquises en 2021, au nombre de 32, le président de la République a autorisé l'acquisition de 80 motopompes et de 45 électropompes pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et les Forces armées", a souligné M. Thiam.

Selon lui, ce dispositif a été testé avec succès à la suite de la grande pluie (127 millimètres) tombée dans la nuit du 27 au 28 mai 2022 à Taïba Niassène (centre).

Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement affirme avoir entamé une tournée nationale et des visites dans les zones inondables les plus sensibles. Il a promis de les poursuivre dès lundi.

Après Dakar, il se rendra dans cinq autres régions en compagnie des équipes techniques de son ministère.