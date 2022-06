Sénégal: La politique de développement du football féminin saluée par Matar Bâ

Dakar — Le ministre des Sports, Matar Ba, s'est félicité jeudi de la politique de développement du football féminin, au regard des résultats enregistrés ces dernières années dans ce domaine.

Matar Ba s'exprimait lors de la cérémonie de remise du drapeau national à l'équipe nationale féminine de football du Sénégal, en partance pour la Coupe d'Afrique des nations, prévue du 2 au 23 juillet prochain au Maroc.

Il s'est dit "très fier de la politique de développement du football féminin dans notre pays, laquelle se traduit, entre autres, par des activités de détection et de promotion sur l'étendue du territoire national et par l'organisation de championnats réguliers en division 1 et division 2, pour un total de 22 clubs".

"Je suis également très fier du parcours et des résultats des sélections nationales des U17 et U20, qui regorgent de talents à l'état pur qui s'illustrent avec vaillance dans les compétitions africaines", a-t-il déclaré.

"En qualifiant le Sénégal à cette importante compétition après 10 ans d'absence sur la scène africaine, vous renouez avec le succès en réalisant un exploit majeur qu'il me plait de souligner et de magnifier", a lancé le ministre des Sports à l'endroit de l'encadrement de l'équipe nationale.

Il a adressé ses "chaleureuses félicitations" et ses "encouragements" au directeur technique national, Mayacine Mar, et à l'ensemble de ses collaborateurs, "pour les efforts et les résultats remarquables réalisés, particulièrement ces dernières années".

L'équipe nationale quitte samedi Dakar pour rallier le Maroc, où se déroulera la Coupe d'Afrique des nations féminine.

Le Sénégal est logé dans le groupe A, en compagnie du pays organisateur, le Maroc, de l'Ouganda et du Burkina Faso.

Les Lionnes ont déjà disputé deux matchs amicaux contre le Cameroun (2-2, 0-1).

Elles jouent ce jeudi face à la Guinée Bissau avant de disputer un quatrième match face à la Tunisie au Maroc.