Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Le site de Shilatembo prêt à accueillir la relique de Patrice-Emery Lumumba

Le site de Shilatembo dans le Haut-Katanga est prêt à accueillir la relique du premier Premier ministre Patrice-Emery Lumumba. L'équipe de la Présidence de la République a constaté jeudi 23 juin que le mausolée est presque achevé. Des lampadaires sont déjà installés, des monuments sont posés, et des kiosques en place. En effet, des cérémonies du deuil national en mémoire de Patrice-Emery Lumumba, assassiné en 1961, sont prévues les 26 et 27 juin sur ce site.

Une délégation de la Présidence de la République, conduite par le conseiller Balanganayi qui séjourne pour la deuxième fois consécutive à Lubumbashi est à pied d'œuvre pour la finalisation des préparatifs du passage de la dent de Lumumba dans le Haut-Katanga. Des panneaux à l'effigie de Lumumba et des calicots aux slogans patriotiques arborent la ville. Deux sites attractifs sont retenus pour la cérémonie du deuil national : l'aéroport de la Loano et l'aile militaire de la Luano.

L'aéroport de la Luano est un site historique qui a accueilli Lumumba en 1961, quelques heures avant son assassinat. Quant à l'aile militaire de la Luano, elle va recevoir une brève cérémonie d'accueil de la dépouille. Un hangar et un podium géant sont érigés pour la circonstance. Un moment de recueillement sera observé avant le départ pour Shilatembo.

Coup de balai

Situé à 55 km de Lubumbashi, le site de Shilatembo qui doit accueillir ce week-end près de 2 500 personnes a reçu un coup de balai à son entrée, pour l'un des plus grands deuils nationaux organisés dans la province.

Le mausolée est aux dernières retouches, le monument Lumumba et les deux bustes Okito et Mpolo sont aussi en place. Les toilettes publiques et VIP déjà construites. La route est en terre battue mais bien aménagée avec arrosage intermittent.

Animations culturelles, discours, danses traditionnelles expositions, rafraîchissement et autres témoignages sont au menu de cette soirée mémorable. La présence du Premier ministre et de plusieurs personnalités locales et nationales est confirmée.

La visite du gouverneur Kyabula Katwe sur le site va clôturer les préparatifs qui sont presque à 100% à 3 jours de l'événement.

Les invités venus de partout à travers le monde et qui jurent d'être témoins de ce retour de Lumumba dans sa patrie, arrivent en grand nombre pour saluer la mémoire de ce grand patriote qui, dans sa lutte déclarait à l'époque " Je sais que mon pays, qui souffre tant, saura défendre son indépendance et sa liberté. "