Sénégal: BRVM - Baisse de la plupart des indicateurs clés de la Bourse le 23 juin 2022

A l'exception du marché obligataire, la plupart des indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré une baisse à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 23 juin 2022.

L'indice BRVM Composite a cédé 0,27% à 209,40 points contre 209,96 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 10, il a aussi cédé 0,20% à 161,82 points contre 162,14 points la veille.

La valeur totale de ces transactions s'est établie à 361,368 millions de FCFA contre 3,494 milliards de FCFA la veille.

De son côté, la capitalisation du marché des actions est en baisse de 9,674 milliards, à 6303,291 milliards de FCFA contre 6312,965 milliards de FCFA le 22 juin 2022.

Celle du marché obligataire est par contre en hausse de 1,53 milliard de FCFA à 7765,347 milliards de FCFA contre 7763,817 milliards de FCFA la veille.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,17% à 1 570 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 6,52% à 980 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 2,86% à 900 FCFA), Oragroup Togo (plus 2,78% à 3 700 FCFA) et Total Côte d'Ivoire (plus 1,96% à 2 345 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Côte d'Ivoire (moins 5,96% à 4 890 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 4,52% à 14 800 FCFA), Sitab Côte d'Ivoire (moins 2,99% à 6 160 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 2,40% à 7 125 FCFA) et Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 2,37% à 825 FCFA).