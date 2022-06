Congo-Brazzaville: Lutte contre le SIDA - Les gouvernements promettent de nouveaux investissements

Dans le but de faire avancer la lutte contre le sida, des gouvernements annoncent un appui financier accru au programme commun des Nations unies sur le VIH-sida (Onusida). Le Royaume-Uni et l'Allemagne sont déjà engagés à accroître leurs ressources pour soutenir le travail de l'Onusida.

Le Royaume-Uni, informe un communiqué de l'Onusida, augmentera son financement à huit millions de livres sterling par an, contre deux et demi millions de livres sterling en 2021. Ce pays souligne l'importance d'un financement suffisant, prévisible et opportun pour permettre à l'Onusida de remplir son mandat. Pour sa part, l'Allemagne augmentera son financement cette année à six millions d'euros, contre cinq millions d'euros auparavant, en félicitant l'Onusida pour son travail visant à maintenir les services de lutte contre le VIH et d'autres services de santé dans les situations de conflit à travers le monde, y compris en Ukraine et dans les pays voisins.

Le directeur exécutif du Fonds mondial, Peter Sands, qui parlait de la septième conférence de reconstitution à venir a noté : " Pour permettre au Fonds mondial d'atteindre ses objectifs, nous avons besoin de la reconstitution complète et nous avons également besoin que l'Onusida soit entièrement financée. Nous ne pouvons pas le faire sans plus d'argent. Nous ne pouvons pas nous frayer un chemin magique vers un meilleur résultat sans augmenter les ressources ".

Lors de l'ouverture de la réunion du CCP, la directrice exécutive de l'Onusida, Winnie Byanyima, a souligné les graves contraintes que le sous-financement avait imposées à la riposte au sida. Elle a, par ailleurs, réitéré qu'un financement solide et prévisible est essentiel pour sauver des vies et mettre fin à la pandémie. " Il est beaucoup plus coûteux de ne pas mettre fin à la pandémie de sida que d'y mettre fin ", a-t-elle déclaré.

L'Onusida est le seul programme conjoint des Nations unies, un modèle unique qui rassemble l'Unicef, l'Unesco, ONU Femmes, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le Programme alimentaire mondial, le Programme des Nations unies pour le développement, le Fonds des Nations unies pour la population, l'Office des Nations unies contre les drogues et le crime, l'Organisation internationale du travail, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé. De cette façon, l'Onusida combine la gamme d'expertise technique, le travail intersectoriel et la portée politique nécessaires pour mettre fin à la pandémie du sida.