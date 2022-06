Congo-Brazzaville: L'importance des forêts

La déforestation est le processus qui consiste à dépouiller les terres forestières de leurs plantes et de leurs arbres en les arrachant et en les coupant. Les forêts ont des fonctions précieuses dans la nature et leur disparition est un très gros problème pour l'environnement. Elles contribuent également au changement climatique, car les arbres capturent le carbone quand ils poussent. La déforestation causée par les activités humaines et les changements climatiques pose des défis majeurs au développement durable, avec des répercussions négatives sur la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes sur la planète. Nul n'ignore l'importance vitale des forêts pour le maintien de la vie sur terre, ainsi que le rôle majeur qu'elles jouent dans la lutte contre les changements climatiques.

En effet, la nature est indispensable à notre survie : elle nous fournit de l'oxygène, régule nos conditions météorologiques, pollinise nos cultures, produit de quoi nous nourrir et nous vêtir. Pourtant, la nature est soumise à une pression croissante. Au total, 75% de la surface terrestre a été altérée par l'activité humaine, obligeant la faune et la flore à se replier dans des espaces de plus en plus restreints. Ainsi, la déforestation se produit lorsqu'il y a une exploitation forestière massive ou incontrôlée. Cela entraîne des changements majeurs dans l'écosystème.

Entre les principales causes de la déforestation, on retrouve les activités humaines et certains phénomènes naturels. Nous ne pouvons qu'éviter, résoudre et contrôler les premières et, en améliorant l'état actuel de la planète, nous pouvons contribuer à rééquilibrer les secondes.

Les forêts constituent 30% de la superficie terrestre mondiale. Sources de nourriture, d'énergie et d'autres denrées pour la population mondiale (vêtements, médicaments, etc), elles contribuent à la stabilisation des sols et du climat, régulent les cours d'eau et leur rôle dans l'absorption du CO2 présent dans l'atmosphère est prépondérant.

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la déforestation et la dégradation des forêts contribuent à près d'un cinquième des émissions totales de gaz à effet de serre. Les forêts tropicales sont les plus touchées par la déforestation, en particulier en Amazonie, en Afrique équatoriale et en Asie du Sud-Est. La première cause de la disparition des forêts naturelles est l'agriculture intensive : les terres sont utilisées pour cultiver notamment l'huile de palme, le soja, le cacao ou sont utilisées comme pâturages. Vient ensuite l'exploitation forestière qui sert à produire le papier, le bois de chauffage et de construction.

Parmi les autres causes de déforestation, on retrouve l'agriculture itinérante, les incendies et en très faible pourcentage, l'urbanisation. Selon le " Rapport sur la situation des forêts du monde 2020 ", depuis 1990, quelque 420 millions d'hectares de forêts ont disparu par conversion de ces espaces à d'autres utilisations, notamment agricoles. Il est donc important d'investir dans la restauration des sols afin d'améliorer les moyens de subsistance, de réduire les vulnérabilités et les risques pour l'économie. En outre, la santé de notre planète constitue également un facteur important dans l'apparition des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme, et vice-versa.

À mesure que nous empiétons sur des écosystèmes fragiles, nous multiplions les contacts entre l'humain et la faune sauvage, ce qui permet aux agents pathogènes présents dans cette faune de se propager au bétail et à l'homme, augmentant ainsi le risque d'apparition et de propagation des maladies.