Congo-Brazzaville: A la rencontre de... Gioviany Nikia Mboumba'a, un catalyseur pour ses coéquipiers

Gioviany Nikia Mboumba'a dit Capi Nk est l'actuel capitaine du tout nouveau club La Tsongolaise. Il est, en effet, grâce à sa détermination et son courage, au cœur de l'épanouissement de cette équipe qui a découvert l'élite du handball congolais cette saison et jouera, pour la première fois, le championnat national seniors messieurs.

Gioviany Nk est arrivé au handball comme un hasard. Aujourd'hui, il se donne à fond pour concrétiser ses rêves et marquer sa génération. C'est en réalité en 2009, que cet athlète multidisciplinaire a découvert son talent, lui qui, après un pari avec son ami, estimait qu'il ne pouvait pratiquer un quelconque sport.

Ce jeune Congolais est handballeur et volleyeur professionnel, et en même temps amoureux et passionné du basketball et du football. Depuis son défi avec son ami jusqu'en 2014, il a concentré ses efforts au volleyball, précisément à AS Lumière volleyball. En 2016, il a quitté ce sport collectif pour un autre, presque similaire, le handball.

" Mon insertion sportive s'était faite de façon naturelle, j'avais eu la chance de commencer dans un club où nous étions plus de 80% à nos débuts dans la pratique du sport ", explique-t-il.

Plus vite, il s'adapte et découvre le goût du sport puisqu'en 2010, son équipe est championne de Brazzaville dans la catégorie des cadets puis vice-championne du Congo. Toujours dans son club formateur, Nk a raflé deux grandes récompenses l'année suivante au niveau départemental (championnat et coupe de Brazzaville). L'appétit venant en mangeant, ils ont également remporté, durant cette saison, le championnat national des juniors. En 2012, AS Lumière volleyball a brillamment défendu son titre de champion de Brazzaville avant de perdre la finale du championnat national.

C'est finalement en 2014 qu'il découvre, pour la première fois, le ballon du handball chez ASB handball. Si au volleyball il a commencé sur les chapeaux de roue, au handball, il a balbutié avant de se familiariser avec le succès. Il termine ainsi troisième sur le plan départemental puis national en 2014 avec ASB handball, chez les séniors.

En 2018, il signe à Pointe-Noire mais l'aventure sera de courte durée puisqu'il revient vite à Brazzaville où il sera vice-champion du Congo seniors avec Caïman handball, en 2021.

Titulaire d'un Bac A4 puis d'un certificat de qualification professionnelle en restauration-cuisine, Nk ne laisse presque pas ses mains au repos puisqu'il fonctionne, depuis 2016, come cuisinier.

Il a fait partie des premiers athlètes de la formation d'AS la Tsongolaise handball, une équipe créée en début de l'année en cours. Selon les témoignages, il est l'une des stars de ce nouveau club. C'est sûrement l'une des raisons qui a poussé le coach à lui attribuer le brassard de capitaine.

Optimiste et ambitieux, Nk pense que le développement du sport passe par la subvention des différents clubs par l'État et les sponsors. " L'État devrait, en mon sens, imposer aux grandes entreprises telles que la SNPC, Total, MTN pour ne citer que celles-ci, d'investir dans le sport ou de venir en aide aux différentes fédérations et/ou clubs. Il faut aussi faire revivre le sport en milieu scolaire et reprendre avec les compétitions scolaires ", souhaite -t-il.

A 22 ans, ce sportif nourrit l'ambition de tout gagner en club ainsi qu'avec les Diables rouges.