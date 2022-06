Afrique: L'Afrique festival 2022 - La femme africaine à l'honneur au cœur de Strasbourg

La quatrième édition de " L'Afrique festival ", qui se tiendra du 16 au 18 septembre à Strasbourg, en France, rassemblera les ressortissants africains pour former une communauté unie et solidaire, capable de valoriser le continent noir. L'événement sera aussi une grande fête et une initiative à la découverte de la culture et de la musique africaines.

Sur le thème " Femme ", plusieurs artistes féminines africaines de renom seront à l'honneur, avec des têtes d'affiche telles que la cantatrice malienne Oumou Sangaré, la virevoltante ivoirienne Dobet Gnahoré, la virtuose gambienne Sona Jabarteh, la gracieuse camerounaise Charlotte Dipanda. La scène s'ouvrira aussi aux artistes émergents comme Boni Gnahoré de la côte d'Ivoire, Lisa du Congo, Sia Tolno de la Guinée, The one armed Man, Redlight dreams et Gospel rhymes de la France, Roxane et bien autres artistes.

Aussi, au cours de cette édition, le " village d'Afrique " proposera des stands d'artisanat, de bijoux, de vêtements, des accessoires de beauté, des défilés de mode, des ateliers de contes, de chants et danse, des initiations à la culture et aux traditions africaines. Et, des conférences débats sur le thème de la femme seront animées par Christiane Taubira, ancienne ministre française de la Justice, et Denise Epote, directrice générale Afrique de TV5 monde.

Depuis des années, " L'Afrique festival " est un événement qui valorise la musique et la culture africaines dans le monde. Il a pour objectif de favoriser le métissage culturel afin de conduire à la mise en place d'une nouvelle identité pour tous. Le festival vise aussi à développer le respect de la tolérance de l'autre, quelles que soient ses différences.

Européens, Asiatiques, Américains partageront, par cette initiative, avec les Africains, leur cuisine, leur musique, leur art, leurs contes et traditions. " Nous allons faire de Strasbourg la capitale de la diversité culturelle africaine et du partage des cultures entre les peuples ", a expliqué Manouté Sari, promoteur du festival.

Chaque année, l'événement rassemble plus de vingt mille festivaliers originaires d'Afrique et d'ailleurs, tous habillés en tenue africaine. De Meiway qui a ouvert la première édition en 2003, vieux Farka Touré en 2011, en passant par Manu Dibango en 2018, plusieurs artistes de renom ont illuminé la scène de " L'Afrique festival ", dont Femi Kuti, Mory Kanté, Werrason, Angelique Kidjo, Alpha Blandy, Lucky Dube, Rokia Traoré, Sekouba Bambino, Fatoumata Diawara, Miriam Makeba.

" Je rêve d'organiser une édition en Afrique. Il faut que les autorités nous accompagnent parce que je n'ai pas envie de faire un festival maquis où des partenaires viendraient uniquement vendre leurs produits. Un festival doit aller avec une éthique. Nous, notre objectif c'est de présenter les valeurs africaines aux Européens. Notre démarche serait de faire venir les Européens afin qu'ils s'imprègnent sur place des vraies réalités culturelles africaines, tout cela est à réfléchir et nécessite le soutient fort des autorités africaines ", a déclaré le promoteur du festival.

Lancé en 2003, à New Castle, en Angleterre, sous le vocable " l'Afrique à Newcastle", cet événement est devenu " L'Afrique festival en 2006", prenant une forme itinérante en 2008 avec sa première édition en France.