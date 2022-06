Congo-Brazzaville: Fête de la musique - Un méga concert en plein air à Dolisie

L'Union des musiciens du Congo (UMC), en partenariat avec Les Dépêches de Brazzaville, Télé Congo, DRTV, Vox TV et la mairie de Brazzaville, a organisé un méga concert, le 21 juin, au Cercle culturel de Dolisie et dans d'autres localités du pays.

Le concert s'inscrivait dans le cadre de la célébration de la quarantième édition de la fête internationale de la musique. Une diversité de styles s'est exprimée à cette occasion, à savoir la rumba, le coupé décalé, le moutouta et le rap drill. Pour la circonstance, plusieurs fans et mélomanes ont pris d'assaut le mythique espace du Cercle culturel de Dolisie pour assister à ce concert où se produisaient leurs groupes et artistes préférés, à l'instar de Niari music, Dolisiana, Gramcy et Réseau Warid.

Parlant de cette initiative, Giscard Mahosso alias Titio Ferbac, chef de l'orchestre Dolisiana et représentant de l'UMC à Dolisie, a indiqué: " Nous saluons l'initiative de célébrer cette fête de la musique sur toute l'étendue du territoire national. Elle a permis aux fans et mélomanes de Dolisie de se retrouver ".

Cependant, il s'est plaint du manque de sponsors dans cette ville reconnue creuset de la musique congolaise. " Notre musique montre que nous sommes des artistes de qualité et de haute facture. Par conséquent, nous souhaitons avoir plus de mécènes pour valoriser nos œuvres ", a-t-il dit. L'une des révélations au cours de cette soirée a été le passage de deux enfants DJ, Saviendra Moukoko, 13 ans, et Kevin Mvounda, 11 ans, dont le talent promet. En duel sur scène, ils ont terminé en score égal.

Il sied de signaler que le public a eu du mal à repartir chez lui, bien que le modérateur ait signalé la fin de ce méga concert à 23 heures. Epatés par cette ambiance, les musiciens, en communion avec leurs fans, ont souhaité le renouvellement de pareils moments.