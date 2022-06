Guinée Bissau: La Banque mondiale fait un don de 44 milliards de FCfa

La Banque mondiale et la Guinée Bissau ont paraphé le 22 juin dernier à Bissau, un accord de don de 70 millions de dollars soit 44 milliards de FCfa.

Selon Nathan Belete, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Guinée Bissau, le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie et le Cap-Vert, ce don est destiné à améliorer l'accès aux régions du nord de la Guinée-Bissau et à renforcer la connectivité régionale, notamment avec le Sénégal et la Gambie.

"En termes plus simples, ce don va permettre à plus de quatre cent mille (400.000) personnes du nord du pays, de bénéficier d'une route d'excellente qualité leur permettant, entre autres bénéfices, d'améliorer leurs revenus, puisque qu'il s'agit de la région ou la production et le potentiel agricoles sont les plus élevés du pays ", a expliqué M. Belete. Il a ajouté que ce projet d'amélioration de la connectivité dans le nord de la Guinée Bissau financera aussi la réhabilitation et la modernisation des 50 kilomètres de la seule route goudronnée reliant la Guinée-Bissau aux pays voisins que sont le Sénégal et la Gambie et donc aux marchés extérieurs.

"En plus de ces deux objectifs majeurs qui vont avoir un impact très fort sur les échanges, le projet permettra aussi des améliorations dans les conditions des populations, notamment des enfants et des femmes, avec la construction de de quelques points d'eau le long des sections de route du projet. Il est aussi attendu de ce projet un impact positif qui devrait se traduire par une diminution significative des accidents de la route en Guinée Bissau, surtout ceux qui engendrent des dégâts humains, grâce à l'assistance qui sera apportée par ce projet pour renforcer la sécurité routière et la résilience au changement climatique ", a déclaré le directeur des opérations de la Banque mondiale. Selon Nathan Belete, après le projet de transport rural signé en 2019, ce nouveau projet de connectivité nord témoigne du réengagement de la Banque mondiale dans le secteur des transports en Guinée-Bissau et de notre volonté à appuyer le pays pour répondre à des défis majeurs en matière d'amélioration des infrastructures, des services de transport, et des conditions de vie de la population bissau-guinéenne.

"Enfin, il me plait de souligner que, sans aucune incidence sur la dette publique de votre pays, ce don va cependant booster notre portefeuille des opérations en Guiné-Bissau qui atteint ainsi 399 millions de dollars pour huit projets nationaux et quatre projets régionaux, notamment dans les secteurs des infrastructures routières, de l'énergie, des télécommunications, de l'agriculture, de la santé, de l'éducation ; sans compter l'appui à la protection sociale ", a souligné M. Belete.

Il a indiqué que son souhait le plus ardent est que tous ensemble, nous maintenons le même niveau de mobilisation et d'engagement pour diligenter la mise en vigueur de ce projet afin de lancer très rapide les activités sur le terrain pour le grand bonheur des populations bénéficiaires et de toutes les parties prenantes. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Umaru Sissoko Embalo.