Sénégal: Prévention et gestion de la pandémie - La Chine en plein dans la stratégie " zéro Covid-19 "

En Chine, les autorités sont en train de mettre en place une politique de prévention et de gestion de la pandémie appelée " Stratégie zéro Covid-19 ". Elle consiste à lutter contre les infections importées et domestiques par des tests massifs ainsi que des quarantaines dans des villes.

(X'IAN)- Les scènes de vie dans les aéroports ne changent pas. Toujours les mêmes images : couples entrelacés, enfants courant dans tous les sens sous l'œil des parents, passagers en attente de vols qui cherchent à recharger leurs smartphones dans les bornes électriques...

Dans les multiples terminaux et portes d'embarquement de la zone de transit international de l'aéroport de Bruxelles, l'ambiance est vivante et grouillante. Valises à roulettes, les voyageurs valsent d'un portique à l'autre pour demander des informations sous le son des incessants et vibrants appels relayés par des hauts parleurs selon les langues des compagnies aériennes. Sur les pistes de l'aéroport, visibles par les baies vitrées, c'est le ballet des avions qui décollent au moment où d'autres atterrissent sous le regard des enfants et autres voyageurs qui n'hésitent pas à immortaliser les images avec leurs smartphones.

Dans l'aéroport de Bruxelles, c'est comme la vie d'avant la Covid-19. Les masques sont tombés et aucune restriction n'est observée. Pas de pass sanitaire demandé aux voyageurs encore moins de certificat de vaccination, ni de distanciation sociale ou de mesures barrières. Une situation qui contraste avec celle de l'aéroport de la ville chinoise de Xi'an, distante de Beijing d'un millier de kilomètres et à deux heures et demie à vol d'oiseau.

C'est dans cette ville qu'ont transité certains journalistes africains invités dans le cadre d'un programme de familiarisation avec la Chine exécuté par le Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine à travers son Département Information et Communication.

C'est un programme destiné aux journalistes du monde entier pour les inviter à séjourner en Chine durant une longue période afin de relayer les informations de ce pays. Auparavant étalé sur 11 mois, ce programme est ramené à six mois cette fois-ci. Pour cette année, deux journaux sénégalais y participent, " Le Soleil " et " L'Observateur ". Le quotidien national " Le Soleil " est à sa quatrième participation pour ce programme.

Moins animé, avec moins de voyageurs, l'aéroport de Xi'an n'a pas la même ambiance que celui de Bruxelles. Plus petit, il a néanmoins plusieurs terminaux et les avions de la compagnie chinoise Hainan Airlines y sont garés en attente de décoller et d'autres viennent de faire leur atterrissage.

Tout passager qui y descend doit détenir un pass sanitaire sous forme de code QR qu'on obtient après une inscription dans une plateforme informatique. Déjà avant de venir, les journalistes africains ont été invités par les services diplomatiques chinois présents dans leurs pays respectifs à faire deux tests Covid-19, l'un à 48 heures du voyage et l'autre 12 heures avant de prendre l'avion.

Tous ces résultats ainsi que le carnet de vaccination sont à mettre dans une plateforme informatique qui génère un code QR de couleur verte appelé " Health Declaration Certificate ".

Port correct du masque

Ce pass est présenté à la compagnie aérienne chinoise dans la ville de transit avant de monter dans l'avion pour la Chine. Une fois en Chine, tous les voyageurs étrangers sont d'abord testés avant d'être mis en quarantaine pour 14 jours. Toutes ces mesures sont contenues dans ce qui est convenu d'appeler " la stratégie zéro Covid-19 " que les autorités chinoises sont en train de mettre en œuvre pour contenir la pandémie de coronavirus. Cette stratégie consiste à lutter contre les infections importées et domestiques par des tests massifs ainsi que des quarantaines dans des villes importantes comme Beijing et Shanghai. " La politique et les mesures d'endiguement de la Chine se sont avérées efficaces contre le variant Omicron ", avait indiqué Mi Feng, porte-parole de la Commission nationale de la santé, dans une dépêche de l'agence Xinhua du mois de mars dernier.

Déjà dans l'aéroport de la ville de Xi'an, les effets de la politique " zéro Covid-19 " sont visibles. Tous les agents de l'aéroport portent des équipements de protection individuelle sous forme de combinaisons de couleur blanche qui leur donne l'air de cosmonautes. Ici, on ne badine pas avec la discipline surtout le port correct du masque. Les agents de sécurité ne manquent pas de vous demander de relever votre masque s'il est mal placé.

Tous les voyageurs sont tenus de remplir, via une application sur le réseau social chinois WeChat (l'équivalent de WhatsApp), une autre déclaration de santé avec un Code QR à présenter aux équipes chargées de faire des tests Covid-19. Après toutes ces procédures, les voyageurs sont amenés dans les hôtels où ils sont tenus de passer 14 jours en quarantaine avant de regagner Beijing ou une autre ville chinoise.

Durant la quarantaine aussi, quatre tests Covid-19 sont faits. S'ils sont tous négatifs, le voyageur peut alors circuler en toute liberté. La Chine s'en tiendra ainsi à l'approche dynamique " zéro Covid-19 " comme ligne de défense contre l'épidémie pour le moment. Le but de cette approche, selon les autorités chinoises, est de mettre l'épidémie sous contrôle le plus rapidement possible, avec un coût minimal pour la société. L'essence de l'approche est une réaction rapide et une prévention et un contrôle ciblés.

Oumar NDIAYE