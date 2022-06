Togo: La DMK s'insurge contre l'interdiction de son meeting par le gouvernement

Le gouvernement togolais a une nouvelle fois interdit un meeting de l'opposition, invoquant cette fois des raisons " sécuritaires " contre un rassemblement prévu pour samedi à Lomé, selon un communiqué du ministre de la Sécurité, le général Yark Damehame. La Dynamique Monseigneur Kpodzro (DMK) - qui regroupe sept partis politiques de l'opposition et six organisations de la société civile - a appelé à ce meeting pour dénoncer notamment la vie chère, la mauvaise gouvernance et l'impunité.

Le gouvernement a interdit le meeting de la Dynamique Monseigneur Kpodzro, prévue pour le 25 juin contre toute attente. La Dynamique Monseigneur Kpodzro a soutenu la candidature de Gabriel Agbéyomé Kodjo et qui continue de contester les résultats des présidentielles de février 2020, tire les conséquences de cette interdiction de se rassembler et ne compte pas baisser les bras.

Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, coordinatrice de la Dynamique Monseigneur Kpodzro (DMK) : " Dans ce pays, nous pourrons bientôt exercer notre droit d'organiser des meetings, notre droit d'organiser des marches ou toutes formes d'activités pour manifester notre mécontentement. Nous avons reprogrammé le meeting pour le samedi 16 juillet prochain et il aura toujours lieu dans le Golfe 1, à Bè Kondjindji. Jamais nous ne laisserons nous supprimer le droit d'organiser des activités politiques. On se croirait dans une République bananière et de penser que notre sort est entre les mains de ce gouvernement, je vous assure que cela inquiète beaucoup de Togolais. Nous n'entendons plus laisser ceux qui se sont imposés à la tête de ce pays continuer tranquillement à dormir, à ne pas du tout s'occuper sinon que de détourner les ressources, et de prendre des décisions inadéquates qui ne font que souffrir les Togolais ".

Dans un communiqué publié mercredi 22 juin au soir, le général Damehame a jugé que " l'organisation d'une telle manifestation dans un contexte sécuritaire sous-régional et national actuel très préoccupant (était) de nature à compromettre les efforts pour préserver l'ordre public et la sécurité nationale".