Cote d'Ivoire: Saison pluvieuse - Voici les 6 maladies qui nous guettent

La saison pluvieuse est là. Le code vestimentaire et les habitudes alimentaires ont changé aussi. Chacun cherche à sa manière à se mettre au chaud et à éviter certaines maladies de la saison pluvieuse.

Le paludisme

Le paludisme est une maladie très fréquente durant la saison pluvieuse. Elle est transmise à l'homme par des piqûres de moustiques, et plus précisément l'anophèle femelle. Cette maladie met en relation l'homme, le moustique et l'environnement. Le parasite du paludisme est transmis à l'homme la nuit, lors de la piqûre par une femelle moustique du genre Anophèle.

La maladie est favorisée par les eaux de pluie stagnantes qui sont propices à la multiplication des moustiques. Mais aussi par les marécages, les ordures, les pneus usagers, les creux d'arbre aux environs des maisons, les gites larvaires (tous les endroits contenant de l'eau calme où les moustiques peuvent pondre des œufs). La pluie permet donc la prolifération de ces milieux.

En 2015, selon de l'Organisation mondiale de la santé consacré au paludisme, 90% des cas de paludisme et 92% des décès dus au paludisme sont survenus en Afrique.

La grippe

La grippe est une maladie transmise par un virus. Ce dernier s'attaque aux voies respiratoires supérieures, nez, gorge, bronche. L'infection peut dégénérer en pneumonie si elle est mal soignée. La grippe touche beaucoup plus les personnes fragiles notamment les femmes enceintes, les enfants. Les virus de la grippe se multiplient grâce à l'humidité. La grippe se propage facilement dans les milieux fréquentés par de nombreuses personnes, comme les écoles. Il suffit d'un seul cas et la maladie se propage rapidement.

Le choléra

Selon l'organisation Mondiale de la Santé (OMS), le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés par le bacille Vibrio cholerae. Le choléra reste à l'échelle mondiale une menace pour la santé publique et un indicateur de l'absence d'équité et de l'insuffisance du développement social. Selon les estimations, il y a chaque année 1,3 à 4 millions de cas de choléra, et 21 000 à 143 000 décès dus à la maladie dans le monde. La courbe de cette maladie évolue exponentiellement pendant la saison pluvieuse.

La dysenterie

Elle provoque une diarrhée qui s'accompagne de sang et ou de mucus potentiellement mortel. Cette maladie est due à la contamination des aliments ou de l'eau souvent vectrice de propagation.

Le syndrome pieds-mains-bouche

C'est une maladie infectieuse qui touche généralement les enfants de moins de 5 ans. Le virus est transmis par voies digestives et respiratoires. Le syndrome pieds-mains-bouche se caractérise par de la fièvre et des rougeurs les mains, les pieds, la bouche, la langue et les gencives. La maladie est bénigne et disparaît au bout d'une semaine environ.

La dengue

La dengue ou " grippe tropicale " est une maladie transmise par la piqûre d'un moustique du genre Aedes porteur de l'un des quatre virus de la dengue. Il n'y a pas de transmission directe de personne à personne. L'épidémie se transmet d'autant plus rapidement que cette espèce de moustiques pique plusieurs personnes afin de se nourrir.

Le virus de la dengue est un flavivirus, comme le virus West Nile et de la fièvre jaune. La dengue sévit principalement dans l'ensemble de la zone intertropicale. Selon les estimations actuelles de l'OMS, il pourrait y avoir chaque année de 50 à 100 millions de cas dans le monde.

