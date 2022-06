Sénégal: Mercato PSG - Une offre venue de Turquie pour Gana Guèye

L'opération dégraissage au PSG fait énormément parler, pour autant rien n'a encore été officialisé dans le sens des départs. Le club de la Capitale a pourtant bien dressé une liste de noms indésirables pour la saison prochaine. Parmi ces noms se trouve celui d'Idrissa Gueye, et un club turc aurait témoigné son intérêt au PSG en formulant une offre pour le Sénégalais.

Arrivé à l'été 2019 en provenance d'Everton, Idrissa Gueye (32 ans) réalise avec le Paris Saint-Germain 3 saisons plutôt bonnes. Toutefois, l'international sénégalais (90 sélections, 8 buts) paraît être d'un niveau légèrement en dessous de celui qui est attendu dans l'entre jeu parisien. Cette saison, il dispute 33 rencontres avec le PSG toutes compétitions confondues avec 4 buts inscrits et une passe décisive trouvée. Arrivé pour la somme de 30 millions d'euros, Gueye fait aujourd'hui l'objet d'une offre assez discutable...

Selon les informations d'AksmaSport, le club truc de Galatasaray serait intéressé par Idrissa Gueye et aurait déjà formulé une offre de 5 millions d'euros au club de la Capitale. Un montant relativement faible quand on sait que les dirigeants parisiens avaient déboursé 25 millions d'euros de plus que ce qui leur est aujourd'hui proposé.

Pour rappel, il reste un an de contrat à Idrissa Gueye avec le PSG. Si le Sénégalais pourrait effectivement quitter le PSG cet été, il n'est pour autant pas le premier à qui on demandera de partir parmi les indésirables parisiens. Au vu de l'offre du club stambouliote, on imagine mal Luis Campos et ses hommes acceptent un si léger montant. Aujourd'hui, Transfermarkt évalue Idrissa Gueye à une valeur marchande de 12 millions d'euros.