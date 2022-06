Afrique: CAN féminine "Maroc" 2022 - Les "Lionnes" invitées à suivre les pas des champions d'Afrique

Après 2012 (Guinée-Equatoriale), l'équipe féminine du Sénégal va honorer à sa deuxième participation à la 14ème édition de la CAN féminine qui aura lieu du 2 au 23 juillet au Maroc. En direction de cette compétition, les Lionnes ont reçu hier, jeudi 23 juin, des mains du ministre des Sports, Matar Bâ, le drapeau national. Mais également son message qui leur invite à suivre les pas des Lions, qui ont décroché leur premier sacre de champions d'Afrique à la dernière CAN au Cameroun. Dans cet élan, la capitaine Safiétou Sagna et ses coéquipières ont promis de répondre aux attentes et de se battre pour ramener la Coupe.

Matar Ba a remis hier, jeudi 23 juin le drapeau national à l'équipe nationale féminine de football en partance au Maroc, pour la 14ème édition de la CAN prévue du 2 au 23 juillet au Maroc. En remettant le drapeau national, le ministre des Sports a exhorté les Lionnes à être exemplaires mais aussi d'avoir un comportement irréprochable dans cette compétition continentale à laquelle elle participe pour la deuxième fois après celle de 2012. "En allant au Maroc, vous portez, sur vos épaules, la lourde responsabilité, mais aussi l'insigne honneur de défendre les couleurs nationales du Sénégal.

En toutes circonstances, ayez un comportement irréprochable, en faisant preuve de courage, d'honneur, de dignité, de respect et de fair-play. Représenter le Sénégal à une compétition de ce niveau exige, de la part de chaque joueuse et de chaque membre de la délégation, un sens élevé des responsabilités et un engagement patriotique", a-t-il déclaré lors de la cérémonie qui s'est déroulée à l'Arène nationale de lutte en présence des responsables de la Fédération sénégalaise de football.

Dans ce contexte marquée par le triomphe de la sélection nationale masculine à la dernière Coupe d'Afrique des nations de football "Cameroun2021" et de qualification à la prochaine édition de la Coupe du monde au Qatar en novembre-décembre prochain, le patron du sport sénégalais a invité les Lionnes à suivre les pas des Lions.

"Ayez conscience aussi que vous y allez dans un contexte de qualification de la même équipe nationale à la prochaine édition de la Coupe du monde de football prévue au Qatar en novembre 2022", souligne-t-il avant d'ajouter : "les femmes que vous représentez, méritent d'être soutenues et glorifiées, surtout lorsqu'elles incarnent, comme vous, l'excellence, la persévérance, l'abnégation et la réussite. Par conséquent, lorsque vous serez au Maroc, soyez exemplaires et dignes de votre nation".