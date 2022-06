Sénégal: Aménagement de la corniche ouest de Dakar - Macky saisit les beaux individuels

Le président de la République, Macky Sall, en visite à la Corniche Ouest de Dakar hier, mercredi 23 juin, a annoncé que tous les détenteurs de baux sur cette zone seront desservis au profit du projet d'aménagement qui s'effectue sur les lieux. A terme, les travaux visent à embellir la capitale et la protéger contre l'avancée de la mer.

Le président de la République, Macky Sall a visité hier, jeudi 23 juin, les travaux d'embellissement de la Corniche Ouest de Dakar. Entamés il y a 6 mois, ils visent selon le chef de l'Etat, "à embellir Dakar, la reverdir et créer des espaces d'épanouissement pour les populations". Pour ce faire, l'Etat n'a pas lésiné sur les moyens dit Macky Sall et les tous les permis d'occuper délivrés sur la Corniche seront retirés. "Nous avons commencé par la Corniche Ouest, le bloc des Madeleines et ça ira jusqu'à la mosquée de la divinité. Il a fallu organiser l'espace, prendre un decret d'utilité publique pour reprendre les baux qui ont été donnés sur ces parties communes. L'ensemble des terrains qui impactent ce projet, devront être récupérés pour l'utilité publique", a-t-il indiqué.

Selon le président de la République, Macky Sall, ce projet et bien d'autres qui seront démarrés dans le futur, serviront à moderniser le cadre de vie de la capitale.

"Avec ces aménagements on peut donner un autre visage à Dakar. Très prochainement sur l'autre partie nous allons construire le Mémorial de Gorée pour un devoir de mémoire vis-à-vis de la Traite Négrière et ça va être l'un des projets les plus symboliques au plan culturel et ce programme va se joindre à cet aménagement qui se poursuivra également par le grand parc urbain de Ngor-Ouakam. Il sera un parc forestier avec de la végétation et des arbres", a-t-il promis. Il demande aussi aux chargés de mise en œuvre des travaux de la Corniche de travailler avec le maire de Dakar, Barthélémy Dias pour dit-il, "une plus grande cohérence et de complémentarité".

Invité à la télévision nationale, le directeur de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public contre le sous-emploi, (Agetip) El Hadji Malick Gueye, a déclaré que le projet s'organisera autour de plusieurs composantes. Elles sont principalement des aménagements pour lutter contre l'érosion côtière, la récupération des plages, des travaux d'aménagement lumineux et un parcours sportif organisé. Un forum de l'étudiant sera aussi érigé en face de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar avec des amphithéâtres connectés au Wifi et des bibliothèques virtuelles.

Le coût des travaux est de 18 milliards. Le projet ira du Bloc des Madeleines à la Mosquée de la Divinité. La fin des travaux est attendue en octobre 2023.