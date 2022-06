Togo: Soutien renouvelé du FONDAVO à la cause des veuves du Togo

L'Ong Fonds d'Aides aux Veuves et Orphelins (FONDAVO) a célébré ce jeudi 23 juin 2022 à Lomé, la 12ème journée internationale de la veuve à travers une rencontre avec ses membres.

Placée sous le thème "situation de la veuve, 10 ans après la promulgation du code des personnes et de la famille ", cette journée de célébration a permis aux responsables du FONDAVO d'offrir à ces veuves l'occasion de faire leur bilan de santé et de sensibiliser les veuves sur les maladies récurrentes, et enfin de leur distribuer des vivres et des non-vivres.

Le bilan des articles liés aux veuves, contenus dans le nouveau code des personnes et de la famille a été également fait et des micro-credits ont été octroyés aux veuves de l'Ong.

Le code des personnes et de la famille, selon Dr Charles BIRREGAH, président-fondateur de l'Ong FONDAVO, a amélioré un tant soit peu la situation de la veuve au Togo. Cependant, il a relevé que certains points restent encore à améliorer.

"C'est pour cette raison que l'Ong FONDAVO plaide pour la modification de certains articles de ce code afin de permettre aux veuves de jouir pleinement de leurs droits dans tous les domaines. Les articles notamment 403, 411, 412, 413 du nouveau code des personnes et de la famille sont à revoir selon les analyses juridiques de l'Ong FONDAVO", a déclaré Dr BIRREGAH.

Le président-fondateur de l'Ong FONDAVO estime qu'il est primordial d'aider les veuves. "Si nous ne prenons pas soins des veuves, si nous n'aidons pas les veuves à s'occuper de leurs enfants, ces enfants n'auront pas terminé leurs parcours scolaires ou l'apprentissage et iront grossir les rangs de la délinquance juvénile voir les rébellions", a-t-il fait savoir, avant d'ajouter que "toutes les dispositions doivent être prises au niveau de l'Etat afin que les veuves puissent disposer des fonds, d'une bonne santé, d'un bon environnement physiologique, familial pour prendre soins des orphelins".

Le FONDAVO a également formulé des plaidoyers à l'endroit des autorités togolaises entre autres pour une révision de l'ordre successoral en mettant la veuve avant les enfants orphelins, la mise d'un terme à la pratique du lévirat, l'abolition des rites de veuvages...

Crée en 1995, le Fonds d'Aides aux Veuves et Orphelins (FONDAVO) œuvre pour la lutte contre les discriminations faites à l'endroit des veuves et orphelins et leur apporte des soutiens financier et matériel.