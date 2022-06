Congo-Brazzaville: Législatives 2022 - Fraye Foncko Dupo promet l'essor de la main d'œuvre juvénile à Talangaï

Le candidat indépendant aux législatives dans les quartiers 607, 608, 609 à Tanlagaï, Fraye Foncko Dupo, a appelé, le 24 juin à Brazzaville, à un vote libre et promet de développer la main d'œuvre juvénile, au terme d'un carnaval sur les grandes artères de la ville capitale.

Adversaire de Faustin Elenga, candidat du Parti congolais du travail dans la quatrième circonscription électorale de Talangaï, Fraye Foncko Dupo a lancé officiellement sa campagne. Des chauffeurs de taxis-motos, des commerçants et vendeuses au marché Liputa na tolo, des fans clubs, des organisations juvéniles ainsi que féminines et autres personnes curieuses ont accompagné ce candidat dans sa première opération de charme.

" Merci beaucoup à la population de Talangaï car j'ai compris l'engagement, le dévouement et l'enthousiasme. Je suis comblé de joie pour cet accueil. Nous sommes sur le terrain depuis des années et travaillons pour développer la main d'œuvre juvénile. Dans mon fief, notre victoire est certaine dès le premier tour et nous voulons un vote libre et transparent ", a commenté Fraye Foncko Dupo.

Alias 100 kilos

Fraye Foncko Dupo, dont on a découvert récemment le surnom " Alias 100 kilos ", peut s'estimer heureux. Car peu de candidats sont affublés de pseudonymes féroces. Comme dans toutes les élections, les candidats aiment des surnoms et des compliments pour épingler les petits travers de leurs adversaires. Et, sur la bouche de ces présumés électeurs, il est affectueusement appelé " Ya 100 kilos ou 100 kilos ".

Signalons que les députés sont élus au suffrage universel direct par les électeurs inscrits sur les listes électorales.