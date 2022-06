Cote d'Ivoire: Maracana - Dix équipes des entreprises de Koumassi à l'assaut à l'assaut du trophée Cissé Bacongo

Les vacances à Koumassi au parfum de sport à Koumassi. C'est la belle trouvaille de Magic Friends pour animer la commune du maire Cissé Ibrahima Bacongo.

En partenariat avec la Mutuelle de la mairie de Koumassi (MMK), cette structure organise la première édition du Tournoi des entreprises de Koumassi (TEK). Une compétition de maracana dont le lancement a eu lieu, le mercredi 22 juin 2022 lors d'une conférence de presse à la Mairie de ladite commune. Du 25 juin au 23 juillet 2022 sur les installations de l'Agora, dix formations se livreront une saine bataille pour le trophée estampillé Cissé Ibrahima Bacongo.

Organisé pour favoriser l'intégration des employés des différentes entreprises exerçant sur le territoire communal, cette activité débutera, ce samedi 25 juin par un fitness géant. "Il aura ce samedi matin un fitness géant et nous invitons les employés et les employeurs, à venir avec leur femmes et leurs enfants. Le TEK est une activité d'intégration des employés des entreprises et nous attendons une grande mobilisation de leur part et de toute la population de Koumassi", a déclaré le responsable du service sport à la mairie de Koumassi, Ousséne Tadiaga.

Il a également invité toutes les entreprises participantes à promouvoir le fair-play parce que le sport est avant tout un facteur de rapprochement, d'union, et de fraternité. "Le sport est un facteur de santé, d'épanouissent. Il est important dans la vie de tout un chacun", a affirmé Jean-Claude Monpéa, représentant du maire de Koumassi. Tout en réitérant le soutien du maire et de son conseil municipal à l'endroit des participants, il a tenu à les saluer pour leur participation à la mue de Koumassi enclenchée sous le leadership et la vision éclairée du maire Cissé Bacongo.

Les poules

Poule A : Outré, SNM, Clinique Charles, SOTICI, Adam Afrique

Poule B : Mairie De Koumassi, Big Bazard, Unppci, Mibm, Aic