Maroc: Protection de l'enfance - Le Programme de coopération Maroc-UNICEF 2023-2027 présenté à l'ONU

Nations Unies (New York) — Le Programme de coopération entre le Maroc et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) pour la période 2023-2027 a été présenté, jeudi au siège des Nations Unies à New York.

Fruit d'un processus qui a débuté en décembre 2020, ce programme, dit Country Programme Development (CPD), a été élaboré sur la base des consultations interdépartementales par composante d'activité du Programme Pays organisées par le gouvernement marocain et le Bureau de l'UNICEF à Rabat, avec l'ensemble des parties prenantes nationales concernées.

Le CPD s'appuie sur le capital et l'expérience des cycles précédents pour renforcer le partenariat entre le Maroc et l'UNICEF et pour un meilleur positionnement de l'organe onusien au sein de l'équipe des Nations Unies au Maroc, lit-on dans un document remis à la presse.

Élaboré de manière participative avec les ministères, les institutions nationales et la société civile, le CPD Maroc-UNICEF s'aligne sur les grandes lignes retenues pour le Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (CCDD 2023-2027).

Il a également été conçu conformément aux axes stratégiques du Nouveau modèle de développement lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que la Déclaration gouvernementale 2021-2026, indique-t-on.

Lors d'une réunion informelle tenue en format hybride, la directrice régionale de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Adele Khodr a précisé que ce programme s'articule autour de quatre grands axes d'intervention stratégiques, à savoir l'éducation pour atteindre les compétences et aptitudes d'apprentissage définies au niveau national et les services de santé et de nutrition équitables et de qualité pour couvrir les zones défavorisées.

Il s'agit aussi de la protection de l'enfance contre la violence et le respect de leurs droits à la protection, outre l'inclusion sociale et la couverture des services sociaux inclusifs et universels pour soutenir les enfants les plus vulnérables, a relevé la responsable onusienne.

Ce programme s'aligne aussi sur les priorités nationales du Maroc et les orientations du gouvernement telles que reflétées dans la politique publique intégrée de protection de l'enfance lancée en 2014, et son plan de mise en oeuvre visant à favoriser la création d'un environnement protecteur et équitable pour tous les enfants du Maroc, en particulier les plus vulnérables, a-t-elle indiqué, ajoutant que le Programme a arrêté un nombre de questions transversales couvrant le renforcement des capacités, le plaidoyer, la communication, l'approche genre, la convergence intersectorielle et territoriale, l'innovation et la digitalisation et la modélisation des projets ainsi que la coopération Sud-Sud et triangulaire.

La responsable onusienne a, en outre, indiqué que ce programme est accompagné d'un cadre de résultats qui renferme un ensemble des indicateurs de suivi et d'évaluation couvrant les interventions stratégiques de l'UNICEF et évaluant les contributions quant aux cibles nationales dans le domaine du développement de l'enfance.

Quant au financement de ce Programme, son estimation s'élève à 45 millions de dirhams, a-t-elle dit, précisant que ce montant sera mobilisé à travers des ressources régulières (9,2 millions de dollars) et autres ressources (36,3 millions de dollars), répartis sur les quatre composantes dudit programme.

Intervenant à l'ouverture de cette réunion marquée par la participation de la directrice du Bureau de l'UNICEF à Rabat, Speciose Hakizimana, l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilale a mis en avant l'excellence des relations de partenariat entre le Maroc et l'agence onusienne.

Ces relations se consolident à la faveur d'une coopération exemplaire et d'un accompagnement aux différents programmes de développement du Maroc dans le domaine de l'enfance, a-t-il dit.

La mise en œuvre des activités prévues dans le CPD contribuera à renforcer davantage le partenariat avec l'UNICEF, a souligné M. Hilale tout en mettant en relief le leadership de Mme Hakizimana et ses efforts déployés pour la finalisation du CPD en consultation avec les parties prenantes nationales y compris la société civile.