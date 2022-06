Maroc: Le développement du Conseil et de l'Ingénierie, tête de pont pour le rayonnement du Maroc (FMCI)

Rabat — Le développent du secteur du Conseil et de l'Ingénierie (CI) constituera une vraie locomotive et une tête de pont pour le rayonnement du Maroc à l'échelle régionale et mondiale, a affirmé le président de la Fédération marocaine du Conseil et de l'Ingénierie (FMCI), Nabil Benazzouz.

"Le conseil et l'ingénierie, qui intervient dans l'ensemble des projets d'investissement sous forme d'études, d'assistance technique, de contrôle ou d'essais et expertises portant sur la planification, la faisabilité, la conception, la réalisation et la gestion des projets depuis leur implantation jusqu'à leur mise en service et exploitation, accompagne la dynamique que connait le Maroc à travers les programmes stratégiques ambitieux de développement socio-économique", a indiqué M. Benazzouz dans une interview accordée à la MAP.

Près de 600 sociétés opèrent dans le CI et génèrent un volume d'affaires d'environ 4 milliards de dirhams par an, a-t-il fait savoir, notant que plus de 270 des plus importantes d'entre elles concentrant 85 % de ce volume d'affaires adhèrent à la FMCI.

Elles emploient près de 10.000 à 15.000 salariés dont 65% d'ingénieurs et cadres universitaires et sont implantées dans tout le territoire national avec une concentration pour les deux régions de Rabat et Casablanca, a ajouté M. Benazzouz.

Évoquant les perspectives du secteur, qualifiées selon lui d"ambitieuses et prometteuses", le président de la FMCI a souligné que le secteur a "seulement besoin d'une réelle volonté politique de reconsidération, repositionnement et revalorisation continues des prestations intellectuelles au sein des grandes stratégies nationales".

Cette volonté clairement affichée et formalisée devra être, a-t-il poursuivi, participative et se concrétiser par une implication systématique et en temps opportun des professionnels dans toutes les phases de réflexions et de mise en œuvre des chantiers de développement du pays.