Maroc: RWM expo - Des experts discutent de la gestion durable des déchets urbains

Tanger — "La gestion des déchets urbains" et "la valorisation énergétique des déchets" sont les thèmes attribués à deux panels organisés jeudi à Tanger, en marge de la première édition du Salon international de recyclage et gestion des déchets "RWM expo".

Cet événement a été l'occasion d'échanger des vues et des pratiques exemplaires quant à la gestion des déchets urbains et la valorisation énergétique des déchets, sur fond des changements climatiques et leurs impacts négatifs sur l'environnement.

Dans son intervention, le directeur du groupe ECOMED, Ahmed Hamidi a mis l'accent sur les contraintes relatives à la valorisation des déchets au Maroc, caractérisées notamment par leur humidité, ainsi que la contrainte des prix.

"Pour produire du combustibles solides de récupération (CSR), un carburant qui peut être utilisé dans les fours des cimenteries comme combustible de substitution aux énergies fossiles, il faut que les déchets soient relativement secs, or ceux qui sont collectés sont trop humides. Il faut donc les sécher, ce qui implique un important système de ventilation", a-t-il expliqué.

Pour sa part, Abdelhamid Beyoud, Chef de la division technique de la commune d'Oujda, a fait part de l'expérience de cette ville dans la gestion intégrée des déchets solides, plus particulièrement dans la valorisation énergétique par l'extraction du biogaz et la production d'électricité.

"Nous avons lancé en 2005 un projet pilote en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Environnement et l'Organisation des Nations unies (ONU) pour assurer l'achat de l'électricité produite", a précisé M. Beyoud.

"C'est un projet qui a reçu jusqu'à aujourd'hui plus de 3 millions de tonnes de déchets et a produit environ 18.000 mégawatts, ce qui correspond durant cette période de 10 ans à peu près 5 mégawatts par jour", a-t-il relevé.

Et d'ajouter: "le principe est basé sur l'enfouissement des déchets et leur couverture pour assurer un milieu sans oxygène (anaérobie) et sur l'installation d'un système de dégazage pour soutirer le gaz par des pompes et acheminer ce biogaz, produit riche en Méthane CH4 vers un moteur à gaz avec du turbine qui le convertit en électricité".

Organisé par la revue "Énergie/Mines et carrières Magazine", sous l'égide des ministères de la Transition énergétique et du développement durable, et de l'Industrie et du commerce, en partenariat avec le Centre régional d'investissement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA) et de la Mairie de Tanger, RWM expo porte l'ambition de contribuer à l'effort collectif du Royaume dans la mise en œuvre du modèle de développement durable dicté par les Orientations stratégiques de SM le Roi Mohammed VI et les engagements internationaux du Maroc.

Cette première édition, organisée sous format hybride, œuvrera à fédérer l'ensemble des acteurs opérant dans le domaine de la gestion et la valorisation des déchets autour des thématiques: cadre institutionnel, réglementaire et financements, politiques territoriales, économie circulaire, opportunités de recyclage et valorisation des déchets domestiques et industriels, décarbonation de l'industrie, optimisation des process industriels pour moins de déchets, nouvelles technologies vertes, ainsi que formation, recherche et développement.