Maroc: RWM expo - Des panélistes appellent à transiter vers une économie circulaire

Tanger — Des panélistes, réunis jeudi à Tanger dans le cadre de la première édition du Salon international de recyclage et gestion des déchets "RWM expo", ont souligné l'importance de transiter vers une économie circulaire et de mettre fin au modèle linéaire qui a de graves conséquences sur l'environnement.

Intitulé "Économie circulaire et innovation", ce premier panel a pour objectif de démontrer le lien entre l'économie circulaire et l'innovation et de réfléchir à des solutions innovantes pour réussir la transformation vers une économie verte tenant compte des attentes environnementales, sociales et sociétales.

"L'économie circulaire repose sur une utilisation optimale des ressources et sur la création de boucles de valeur positives", a indiqué Noureddine Lachhab, expert international en environnement.

Ce nouveau modèle économique, a-t-il poursuivi, met l'accent sur de nouveaux modes de conception, production et consommation, le prolongement de la durée d'usage des produits, la réutilisation et le recyclage de leurs composants.

De son côté, Rachid El Mrabet, directeur général de la société de développement local "Marafik Berkane" a partagé son expérience dans la collecte des déchets ménagers.

"Nous travaillons à la mise en place de digesteurs mobiles pour assurer la valorisation des recyclages et nous envisageons de décentraliser par quartier le traitement des déchets ménagers pour produire du biogaz, qui peut être utilisé, par exemple, dans l'agrobusiness", a-t-il fait savoir.

Pour leur part, les participants au deuxième panel ont débattu de l'offre de formation et son adéquation avec l'évolution du secteur en Afrique.

"En tant que porte-parole d'un réseau représentant les autorités publiques, j'aimerais vous dire que nous essayons d'internaliser les externalités, c'est-à-dire de donner une valeur économique aux impacts environnementaux", a relevé Assia Mohsine, Cheffe de division à la direction de la recherche et de l'ingénierie de formation à l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).

"Nous œuvrons pour la mise en place de stratégies réglementaires ou économiques pour accélérer la transition vers l'économie circulaire", a-t-elle insisté, ajoutant que le tri des déchets ménagers est tributaire d'infrastructures qui y sont associées.

de son côté, Mounia Elliq, CEO of African green challenge consulting, a affirmé "qu'on ne peut pas mettre en place une action de formation relative à la gestion des déchets si on ne maîtrise pas le contexte".

"Chaque pays a ses spécificités, ses modes de consommation, ses réformes et sa réglementation", a-t-elle indiqué, appelant les secteurs privé et public à unifier leurs efforts et à discuter autour de la même table afin de parvenir à des solutions durables qui tiennent compte de la question de l'adaptation de la formation au contexte et aux spécificités de chaque pays.

Et d'ajouter: "si nous souhaitons, à travers la formation, provoquer un véritable changement, nous devons miser notamment sur l'accompagnement et la sensibilisation des citoyens et de la société civile".

Dans l'objectif d'encourager et valoriser les efforts engagés et les initiatives innovantes portés par les acteurs locaux, les professionnels et le tissu associatif, "RWM Awards a ouvert la voie aux porteurs de projets de pitcher, en présentiel ou à distance, pour qu'ils présentent leurs concepts devant le comité scientifique du Salon.

Organisé par la revue "Énergie/Mines et carrières Magazine" sous l'égide des ministères de la Transition énergétique et du développement durable, et de l'Industrie et du commerce, en partenariat avec le Centre régional d'investissement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA) et de la Mairie de Tanger, cet événement porte l'ambition de contribuer à l'effort collectif du Maroc dans la mise en œuvre du modèle de développement durable dicté par les Orientations stratégiques de SM le Roi Mohammed VI et les engagements internationaux du Maroc.

Il s'inscrit également dans la nouvelle stratégie du Maroc dans sa transition vers une économie verte et durable, grand chantier du Royaume.

Cette première édition, organisée sous format hybride, œuvrera à fédérer l'ensemble des acteurs opérant dans le domaine de la gestion et la valorisation des déchets autour des thématiques: cadre institutionnel, réglementaire et financements, politiques territoriales, économie circulaire, opportunités de recyclage et valorisation des déchets domestiques et industriels, décarbonation de l'industrie, optimisation des process industriels pour moins de déchet, nouvelles technologies vertes, ainsi que formation, recherche et développement.