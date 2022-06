Ile Maurice: Développement durable - Une plateforme d'échanges en ligne pour les acteurs d'une économie circulaire

Ni la prise de conscience de la nécessité d'un modèle de développement qui ne nuit pas à l'homme ou à son environnement, ni des initiatives pour traduire ce concept dans les faits ne manquent au niveau des secteurs public et privé. Encore moins la détermination d'améliorer ce qui a été fait jusqu'ici. Ce qui fait défaut, c'est une plateforme où tous les acteurs engagés dans ce modèle de développement peuvent se rencontrer, échanger et prendre conscience de ce qui existe déjà.

C'est le constat du forum organisé hier au Caudan Arts Centre dans le cadre de la campagne nationale Retourn to Plastik, lancée par Kolos Cement Ltd. Ce forum visait la mise en évidence des enjeux du développement dans le secteur du bâtiment. L'initiative de Kolos porte tout particulièrement sur l'introduction d'un système sans palette et la récupération des housses en plastique pour fabriquer des produits, qui seront ensuite réutilisés dans la construction sous la forme de polypipes, isorange et conduits électriques. Si l'installation de cette plateforme fait partie d'un plan en gestation au niveau du gouvernement et devrait permettre à Maurice de rentrer de plain-pied dans un modèle de développement inspiré des valeurs d'une économie circulaire, la demande pour cette plateforme vise à la réalisation de ce projet dans les plus brefs délais.

Il ne faut pas aller loin pour trouver comment y parvenir. La réponse vient de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication qui peuvent faire disparaître le handicap de l'espace et du temps et mettre à disposition des données dans un temps record. Bref, une sorte de boutique en ligne où seront disponibles les produits qui sont destinés au réemploi avant qu'ils ne basculent dans la catégorie des déchets et qui sont susceptibles d'être valorisés ainsi que les produits recyclés et les vendeurs potentiels.

Celle qui a insisté pour que les acteurs engagés dans l'économie circulaire puissent disposer d'une plateforme en ligne, c'est Stéphanie Bouloc, directrice de la plateforme en ligne Déchetèque Ltée. Au 21 novembre 2021, l'expérience de cette boutique en ligne avait donné les résultats suivants: la garantie de l'appui d'une quinzaine d'entreprises ; une soixantaine de comptes vendeurs ; la disponibilité de 159 tonnes de matériaux prêts au réemploi ; et des produits disponibles d'une valeur de Rs 8 millions, qui auraient pu basculer dans l'importation de produits. "Vous êtes engagés", souligne Stéphanie Bouloc, "allons agir ensemble. C'est une situation gagnant-gagnant".

Cependant, pour rendre possible ce pas de géant, une initiative est indispensable et elle se trouve entre les mains du gouvernement qui doter le pays d'un nouveau cadre légal qui dans sa forme actuelle de projet s'appelle l'Integrated (Solid and Hazardous) Waste Management Bill. Le ministre de l'Environnement, Kavidass Ramano, qui a lancé l'ouverture des travaux du forum, en parle dans les grandes lignes. "Une fois promulguée", dit-il, "cette nouvelle loi fournira le cadre nécessaire à la mise en oeuvre de grands projets d'économie circulaire pilotés par le gouvernement consistant à séparer les déchets à la source et à canaliser la partie organique des déchets vers des centres de compostage. Une partie sélectionnée des déchets secs sera envoyée vers des centres de tri régionaux où les différents flux de matériaux tels que plastique, papier, métaux, textile, etc. seront séparés et traités pour être réinjectés dans l'économie locale ou exportés".

Mission accomplie pour le Chief Executive Officer de Kolos Cement Ltd, Dominique Billon. "En organisant ce forum nous avons voulu souligner notre volonté de participer à la protection des pratiques durables de notre activité." Il estime que l'appui des acteurs spécialisés dans le développement durable est indispensable pour y parvenir. Celui d'autres acteurs spécialistes du développement durable est crucial. "Pour construire l'île Maurice de demain, il nous faut repenser notre mode d'opération et examiner l'empreinte de nos actions."

Les intervenants au forum étaient : Dominique Billon, CEO, Kolos Cement Ltd, Prakash Kowlesser, Senior Adviser au ministère de l'Environnement et de la gestion des déchets solides; Mickael Apaya, chargé de mission, Cap Business Océan Indien ; Egyla Ellapen, Development & Sustainability Manager, UBP & BTP Champion, Club des entrepreneurs de l'économie circulaire, Business Mauritius ; Ravisingh Gutty, président de la Building & Civil Engineering Contractors Association ; et Yannick Applasamy, président, de l'Association of Mauritian Manufacturers.