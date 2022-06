Seychelles: La plus grosse noix au monde - De nouveaux produits à base de coco de mer attendus sur le marché aux Seychelles

De nouvelles entreprises devraient entrer dans le secteur de la production de produits à valeur ajoutée à base de coco de mer, tandis que les entreprises existantes pourraient voir leur permis renouvelé lorsqu'un comité de sélection annoncera qui a été retenu pour ses propositions la semaine prochaine.

Lindsay Chongseng a déclaré à la SNA que "suite aux visites des locaux de ceux qui ont montré un intérêt pour la production de produits à valeur ajoutée, les résultats devraient être rendus publics d'ici la fin du mois".

M. Chongseng fait partie des cinq personnes du comité chargé de déterminer si les idées de production sont durables ou viables et d'évaluer leur niveau d'hygiène, entre autres critères.

Il ajoute que pour les "entreprises qui font déjà ce qu'elles ont prévu, il est acquis que leur licence sera renouvelée."

Après qu'une interdiction imposée en février 2017 par Danny Faure, le président des Seychelles à l'époque, ait été levée en mai de la même année, trois entreprises ont obtenu un permis pour produire et commercialiser l'amande de coco de mer.

Les trois entreprises - Willow Ventures, Island Scent et Bill &Co Pty Ltd - ont été retenues à la suite d'un appel à propositions lancé en mai 2017.

Actuellement, certains des produits issus du coco de mer disponibles sur le marché sont le brandy, les confitures et les parfums.

L'agent forestier principal du département de l'environnement, John Quilindo, a déclaré à la SNA que "nous avons des entreprises qui ont montré un intérêt pour la production de produits pharmaceutiques - s'ajoutant aux autres produits déjà disponibles."

Le coco de mer est la plus grosse noix du monde et est endémique aux Seychelles, un groupe de 115 îles dans l'océan Indien occidental. Il ne pousse naturellement que sur deux des îles des Seychelles, à Praslin, la deuxième île la plus peuplée, dans la réserve spéciale de la Vallée de Mai, qui est l'un des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO de la nation insulaire, et sur l'île Curieuse, située près de Praslin.

Dans le cadre de cette initiative, les entreprises ayant obtenu un permis devaient également verser cinq pour cent de leur chiffre d'affaires au gouvernement pendant les trois années où elles disposaient du permis.

Pour assurer la pérennité de cette industrie, les autorités seychelloises ont lancé des programmes visant à planter cette noix rare dans tout le pays.

"Même s'il faudra un certain temps avant de voir les bénéfices de cette initiative, cela contribue grandement à la pérennité de l'industrie", a déclaré M. Quilindo.

La graine de coco de mer a besoin de deux ans pour germer et la plante met 20 à 40 ans à pousser, à fleurir et à porter des fruits.

Selon M. Chongseng, la raison initiale du lancement de cette industrie était non seulement de se concentrer sur la transformation de la noix, mais aussi de s'assurer que ceux qui le font s'approvisionnent légalement.

"Le braconnage a été un énorme problème à un moment donné", a ajouté M. Chongseng.