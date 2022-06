Afrique: Le Rwanda accueille un sommet sur le paludisme et les maladies tropicales négligées

En marge du sommet du Commonwealth qui se tenait à Kigali, le Rwanda a aussi accueilli un sommet sur le paludisme et les maladies tropicales négligées.

Ce rendez-vous, qui réunit des chefs de gouvernement, de communautés, des chefs d'entreprise et des philanthropes, permet de renouveler les engagements pris pour lutter contre le paludismeet les maladies tropicales négligées. Le président Paul Kagame et le Prince Charles étaient notamment présents.

Ce sommet est aussi l'occasion de rappeler aux décideurs politiques leurs responsabilités dans la lutte contre ces fléaux qui touchent principalement les pauvres. " Ces maladies sont négligées, mais en fait, si on regarde bien, ce ne sont pas les maladies qui sont négligées, mais ce sont des personnes qui sont négligées. Et si elles sont négligées, c'est parce qu'elles affectent surtout les plus vulnérables et qui sont juste des personnes qui n'ont pas accès au service de santé de qualité ", estime Olivia Ngou, directrice de l'ONG Impact santé Afrique et membre de RBM, le partenariat pour l'élimination du paludisme.

18 milliards de dollars

Selon elle, le temps presse. " Il faut rapidement renouveler les engagements, renouveler les investissements pour avoir des nouveaux outils, tels que des nouveaux vaccins plus performants, des moustiquaires imprégnés qui vont permettre de sauver des vies ", plaide-t-elle. Car même si le paludisme, qui reste une des premières causes de mortalité en Afrique, est une maladie " qu'on peut prévenir et guérir ", " en trois minutes seulement, nous allons perdre trois enfants", rappelle Mme Ngou.

Elle adresse donc un message aux décideurs : " Il est vraiment temps que nos leaders mobilisent des fonds rapidement, qu'on puisse éliminer cette maladie et qu'on puisse débloquer le potentiel qui va permettre le développement de l'Afrique et des autres régions."

L'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée, avec des pays comme le Nigeria, la RDC, le Burkina Faso et le Niger. Et pour la lutte contre ces maladies, il faudra mobiliser au moins 18 milliards de dollars.