Afrique: Réseaux sociaux - Le Sénégalais Khaby Lame, homme le plus suivi au monde sur TikTok

C'est un influenceur discret et drôle, jeune et débrouillard. À 22 ans, le Sénégalais Khaby Lame est devenu la personnalité la plus suivie sur le réseau social TikTok. Avec près de 142,4 millions d'abonnés, ce jeune a dépassé l'Américaine Charli D'Amelio. En moins de deux ans, Khaby Lame a connu une ascension fulgurante.

Avec des gestes simples, Khaby Lame tourne en dérision le système consumériste qui envahit notre quotidien. Comme cette vidéo montrant une personne qui utilise au moins 5 outils différents pour charger son téléphone. Au contraire, Khaby Lame montre, comment en quelques secondes, un seul câble suffit à charger son téléphone.

Khaby Lame fait rire sans prononcer le moindre mot. Tout est dans le geste, et son air détaché. Ce jeune de 22 ans revient de loin. Il est né au Sénégal, a émigré en Italie, où il cumule pendant deux ans, les petits boulots : maçon, plongeur, mécanicien, serveur. En parallèle, Khaby Lame passe son temps, avec les copains, à faire de petites vidéos.

Campagnes de pub avec Pepsi et Hugo Boss

Puis vient le confinement et la crise du Covid-19 : enfermé chez lui, Khaby Lame perd ses petits boulots et découvre TikTok. Sa vie bascule. Ses vidéos ont du succès. En décembre 2020, il pose pour un magazine italien. En février dernier, la marque de prêt-à-porter Hugo Boss en fait son égérie. Pepsi le recrute pour sa dernière campagne publicitaire.

Et le mois dernier, Khaby Lame est invité par le Festival de Cannes. Pour lui, c'est une manière de palper de plus près son rêve de devenir comédien. Parmi ses modèles, il y a l'acteur américain Will Smith pour sa prestation dans " Le Prince de Bel Air ".