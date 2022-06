Afrique: Finales Coupes du Sénégal de foot - Casa veut garder le trophée, défi pour Lusitana

Thiès sera la capitale du football sénégalais, ce week-end, avec les finales en cadets, juniors et séniors de la Coupe du Sénégal. Le stade Lat Dior accueille, cet après-midi, les finales Oslo Fa - Génération Foot en U17 et Diambars - Génération Foot en U20, avant la grande finale de dimanche mettant aux prises Étoile Lusitana (National 1) et Casa Sports (Ligue 1) en catégorie séniors. De grands rendez-vous qui attendent les amateurs du football local.

Jamais dans l'histoire du football sénégalais un club de l'élite n'est parvenu à faire le doublé Ligue 1 et Coupe du Sénégal pendant la même saison. Aussi, aucune équipe n'a jusque-là réussi à remporter cette coupe nationale deux fois de suite. Tels sont donc les deux grands défis qui attendent, dimanche, l'équipe du Casa Sports, championne du Sénégal et tenante du titre de vainqueur de la Coupe, à l'heure de se frotter au " petit poucet " mais ambitieux club Étoile Lusitana (National 1).

Après une saison époustouflante où ils ont survolé le football local sénégalais, les " Vert " vont tenter de boucler en beauté le travail remarquable qu'ils ont réussi jusque-là. Amené par son redoutable attaquant excentré, le Gambien Lamine Jarju, le club sudiste mettra toutes les chances de son côté pour faire respecter la hiérarchie.

Les hommes de Ansou Diadhiou qui ont dicté leur loi aux Rufisquois d'Ajel (2-1) en demi-finale, ne feront donc aucune concession à cette équipe également pensionnaire de Nationale 1. Toutefois, l'Étoile Lusitana rêve grand face au tenant du titre. Comme l'a confié son manager Bernard Mendy, le bourreau de la Linguère (2-1) lors du tour précédent ira jusqu'au bout pour remporter la première coupe nationale de son histoire.

" Notre rêve, c'est de soulever la Coupe même si on sait que ce sera difficile. Nous nous battrons pendant 90 minutes, voire jusqu'aux tirs au but, pour gagner la Coupe ", promet le dirigeant.

Oslo et Diambars défient Génération Foot

L'académie de Déni Birame Ndao (Génération Foot) a réussi la prouesse de qualifier ses équipes U17 et U20 pour les finales de la Coupe du Sénégal en catégories cadets et juniors. Malgré la saison en demi-teinte de leurs aînés qui n'ont pas brillé dans l'élite cette année, les jeunes Grenats sont sur le point de réaliser un grand coup aujourd'hui, cet après-midi au stade Lat Dior de Thiès, avec les chocs face aux " Académiciens " d'Oslo Fa (U17) et de Diambars (U20). Des rendez-vous qui promettent du spectacle étant donné que ces équipes proposent un jeu alléchant avec des jeunes très talentueux à la baguette.