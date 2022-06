Congo-Kinshasa: Marche de soutien aux FARDC - Un cadre de l'ACO menacé d'arrestation à Kalemie

Cadre du parti politique Avenir du Congo (ACO), Christian Kitungwa a accusé, ce vendredi 24 juin, la police nationale de vouloir l'arrêter, à Kalemie (Tanganyika).

Il dit être victimes de ces menaces au lendemain de l'organisation de la marche de soutien aux FARDC, au front dans le Nord-Kivu.

Ce cadre de l'ACO affirme que la police nationale a non seulement perturbé cette manifestation, mais également encerclé sa maison jeudi et vendredi pour l'arrêter.

" Nous, nous sommes dits le Tanganyika n'est pas loin de l'Est, nous devons soutenir notre pays et la population de l'Est. Nous nous sommes vus stoppés net et nous avons forcé. Comme notre point de chute c'était l'Assemblée provinciale, nous l'avons fait. Nous avons déclaré et soutenus les FARDC et le bureau de l'Assemblée provinciale parce que nous ne voulons plus de troubles. Nous avons vu la police encercler ma maison. Ces policiers étaient mobilisés avec des jeeps et armes et ils ont essayé de m'emmener mais la population s'est intercalée ", a déclaré Christian Kitungwa.

Ce vendredi, a-t-il ajouté, les éléments de la police nationale sont revenus à sa résidence avec cette fois-ci un mandat de l'amener.

Mais, la population a continué de s'opposer à son arrestation.

A Lubumbashi (Haut-Katanga), l'ONG " Justicia ASBL " a également dénoncé cette entrave à la liberté.

Radio Okapi a tenté en vain de joindre les autorités policières de Kalemie (Tanganyika) pour avoir leur version des faits.