Afrique de l'Ouest: CEDEAO et Nigéria - Lancement de la stratégie régionale intégrée de développement du capital humain

Déterminé à améliorer considérablement les indices de développement humain en Afrique de l'Ouest, le Conseil économique national du Nigeria (Cen) présidé par le Prof. Oluyemi Osinbajo, Vice-président de la République Fédérale du Nigeria a organisé en collaboration avec la Commission de la Cedeao, un forum international pour lancer la Stratégie régionale intégrée de développement du capital humain du Nigeria et la Stratégie régionale intégrée de développement du capital humain de la Cedeao. Selon le site web de la Cedeao, l'événement a eu lieu le 23 juin 2022 à Abuja, au Nigeria.

Dans son allocution solennelle, le Prof Osinbajo, a souligné que le capital humain se trouve au cœur de toutes les actions des gouvernements, du secteur privé et de la société civile de la région. "Le plus important investissement et l'objectif principal seraient alors, selon lui, de mettre l'accent sur le développement du capital humain à savoir la santé, l'éducation, une formation de qualité, ainsi que sur l'emploi de la population ouest africaine. Une population qui se trouve être à la fois la plus jeune et qui a le plus fort taux de croissance au monde ", a-t-il dit.

Il a rappelé la création de Conseil économique national du Nigeria (Cen) par le Président Muhammadu Buhari composé des gouverneurs des trente-six (36) Etats de la Fédération, du Ministre en charge de la Capitale Fédérale, du ministre des Finances, du Ministre du Budget et du Plan, du Gouverneur de la Banque Centrale. Il s'est réjoui de la réalisation de cette étape clé qui est l'élaboration de ce document stratégique national dont la mise en œuvre permettra d'améliorer significativement le niveau de vie des populations.

Pour Mme Finda E.M Koroma, Vice-présidente de la Commission de la Cedeao, ce lancement conjoint des deux stratégies, représente une initiative d'une grande importance symbolique de l'intégration régionale et témoigne de la conscience commune de nos États membres de la nécessité de travailler à la réalisation de " la Cedeao des peuples : paix et prospérité pour tous " comme stipulé dans la Vision 2050 de la Cedeao. Elle a par ailleurs ajouté que les différents défis à la frontière de l'insécurité, de la santé, de l'inflation, de la migration illégale, et le changement climatique ont un impact sérieux sur l'avenir de la région et doivent être abordés, d'où l'adoption de la Vision 2050 de la Cedeao pour stimuler les stratégies et les programmes en réponse aux défis régionaux ci-dessus.