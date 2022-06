Togo: Un pays pacifique

Le Togo a gagné 7 places dans le dernier classement de l'indice mondial de la paix (Global Peace Index /GPI), réalisé par le Think tank australien Institute for Economics and Peace (IEP).

Le classement mesure le degré de pacifisme dans 163 pays du monde, basé sur 23 indicateurs. Notamment les décès dus aux conflits internes et externes, le terrorisme, l'instabilité politique, les dépenses militaires en pourcentage du PIB ...

