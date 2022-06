Cote d'Ivoire: Election des Secrétaires départementaux du RHDP - La ruée vers la rue Lepic pour le dépôt des candidatures

Ambiance des moments de grandes retrouvailles. Hier, premier jour du dépôt des dossiers de candidatures à l'élection des secrétaires départementaux, la rue Lepic, siège annexe du RHDP, a renoué avec les grandes mobilisations auxquelles elle a habitué les riverains et les militants du RHDP. Les vigiles qui se tournaient les pouces, ces derniers mois, du fait du manque d'activités, ont été mis à rude épreuve.

Certains étaient chargés d'orienter le flux de militants, quand d'autres avaient pour mission de réguler la circulation et de faire garer les véhicules. C'est dans ce décor que notre véhicule de reportage s'immobilise sous le coup de 11h30. Des visages connus et non connus sont visibles. Tous se dirigent vers la salle Obama. Nous en faisons autant. Une fois à l'intérieur de la salle, le décor qui s'offre à nous est inhabituel. 11 équipes chargées de réceptionner les dossiers sont mobilisées autour de plusieurs tables.

Leur mission, recevoir les éventuels candidats. Dans la salle, plusieurs cadres du RHDP viennent aux nouvelles. C'est le cas de Coulibaly Dramane. " Je suis candidat à Bingerville. Je suis venu retirer les fiches à remplir ", nous confie-t-il. Sur une autre table, Ayemou Abli Patrice, un militant venu du Sud-Comoé, se présente. Il est également candidat. " Nous sommes venu pour les renseignements parce que je suis candidat ", fait-il savoir. Tout comme nos deux interlocuteurs, Félicien Gbato est lui aussi candidat à Danané, dans le département politique de Daleu.

Avec courtoisie, chacun des candidats échangent avec l'agent chargé de réceptionner les dossiers de sa localité. Celui-ci lui fait signer une fiche de présence avant de lui remettre une fiche de déclaration personnelle de candidature, une fiche de déclaration de candidature de liste et une autre fiche sur laquelle il est rappelé les documents à fournir pour la candidature et le mode de scrutin. " Le matin, l'affluence était très forte ", explique un encadreur.

Pour la réussite de l'opération, le secrétariat national chargé de l'organisation, de l'implantation et des adhésions n'a pas lésiné sur les moyens humains et techniques. Quatre équipes ont été constituées pour conduire l'opération. Elles ont à leur tête une coordination qui veille à la bonne tenue des opérations. Le pool Information est chargé d'orienter et d'informer les militants. Le pool Informatique met à la disposition des militants les documents afférents. La trésorerie est chargée de recueillir les fonds et d'établir le reçu de paiement du droit de participation qui est de 500.000 FCFA.

Pour ce premier jour, le constat est que tous ou presque ont fait le déplacement pour juste s'informer ou pour retirer les fiches. Sur le terrain, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, l'heure est aux préparatifs. A Yamoussoukro, la capitale politique, les candidats se bousculent également. " Je suis candidat. Mais, c'est une commune à liste. Nous allons faire des arbitrages avant d'arrêter la liste définitive ", nous confie une militante du RHDP. A Adjamé et Abobo, selon des informations, Soumahoro Farikou et Kandia Camara sont montés au créneau. Hier chacun d'eux a convié à une réunion les différents responsables en vue d'élaborer certainement des listes consensuelles. D'autres candidats disent être dans l'attente de certaines pièces. " Je suis né à l'intérieur du pays. J'attends mon casier judicaire. Je pense que jusqu'au vendredi, je pourrai faire acte de candidature ", nous apprend au téléphone un militant de l'ouest de la Côte d'Ivoire.