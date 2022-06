Cote d'Ivoire: CAPITAUX - BGFIBank décroche la certification AML 30000 dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Une première pour une banque en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine. La BGFIBank vient de se voir décerner la certification AML 30000, norme internationale conçue pour lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes (LAB/FT). La remise officielle de la certification s'est déroulée au Sofitel Hôtel Ivoire (Cocody) mardi 21 juin 2022.

C'est l'aboutissement d'un processus qui a débuté le 13 décembre 2021. L'évaluation a été réalisée par Maghreb Corporate (membre du Groupe IWK) et la certification délivrée par la COFICERT (Commission for Financial Certifications); deux organismes indépendants qui confirment que la banque est désormais conforme au Référentiel AML 30000® et à un ensemble de critères essentiels pour le contrôle et la gestion des risques de LAB/FT.

" Le Certificat AML 30000 qui vient de m'être remis pour le compte de BGFIBank Côte d'Ivoire atteste que le dispositif LAB-LFT de notre établissement répond aux meilleures pratiques et normes internationales en matière de Lutte Contre le Blanchiment d'Argent, le Financement du Terrorisme et la Prolifération des armes ainsi qu'aux recommandations du Groupe d'Action Financière, (GAFI). Nous sommes particulièrement heureux et fiers que BGFIBank Côte d'Ivoire reçoive cette prestigieuse distinction ", a déclaré Henri-Claude Oyima, président-directeur général du groupe BGFIBank.

Administrateur directeur général de BGFIBank Côte d'Ivoire, Malick Ndiaye s'est dit déterminé à maintenir et améliorer le système de l'établissement bancaire au-delà de son niveau de maturité actuel. " C'est au prix de cette rigueur que nous passerons avec succès les étapes suivantes qui sont l'audit de suivi annuel et du renouvellement du certificat dans 3 ans ", a-t-il fait savoir.