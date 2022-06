Afrique: BOUAKÉ - Plus de 10000 acteurs de la filière bétail et viande rendent hommage au président Ouattara

La place Alassane Ouattara de Bouaké, ex-Sakabo (marché à bétail), a été prise d'assaut par les acteurs de la filière bétail-viande le jeudi 23 juin 2022 à la cérémonie d'hommage au chef de l'Etat Alassane Ouattara. Une initiative de la Fédération nationale des boviculteurs de Côte d'Ivoire placée sous le parrainage du ministre de tutelle, Sidi Tiémoko Touré. Plus de 10000 acteurs de la filière, membres d'associations, de groupements et de fédérations, venus des quatre coins du pays, ont exprimé leur reconnaissance à celui grâce à qui leur filière se porte de plus en plus bien.

Après avoir félicité le ministre Sidi Touré pour son maintien dans le gouvernement resserré du Premier ministre Patrick Achi, le représentant du maire Nicolas Djibo a martelé que le Président de la République Alassane Ouattara mérite bien cette reconnaissance. "Je voudrais saluer et féliciter nos frères boviculteurs pour la mise en place de la Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire pour cet hommage qu'ils rendent au Président de la République Alassane Ouattara. Le choix de Bouaké pour abriter cette cérémonie est un honneur pour le maire Nicolas Djibo et l'ensemble des populations de Bouaké. Bouaké est fière d'associer son image à cette cérémonie", a dit l'adjoint au maire Som Ekour.

"Merci à tous les éleveurs venus de toutes les régions du pays. Bouna est là, Korhogo est là, Toumodi, Odienné, Yamoussoukro... tout le monde est là. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, car il s'agit de nous retrouver pour dire un grand merci à un grand homme qui fait beaucoup pour les éleveurs de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui grâce au Président de la République Alassane Ouattara, nous faisons entrer nos camions de bétail en Côte d'Ivoire sans débourser le moindre sou là où il y a des années, nous dépensions plus d'un million six cent mille francs de frais de route par camion. Cette action à elle seule mérite la reconnaissance des acteurs de la filière bétail-viande. Or les actions du chef de l'Etat pour nous éleveurs ne peuvent pas se compter. Nous sommes conscients de toutes ces bonnes actions à travers le ministère des Ressources animales et halieutiques dirigé par le ministre Sidi Tiémoko Touré grâce à qui nous avons pu mener des missions dans plusieurs pays africains pour apprendre et nous entretenir avec les acteurs de ces pays. Aujourd'hui, les résultats de ces missions sont extraordinaires. Il s'agit notamment de l'organisation des acteurs en associations pour parler d'une seule voix. En un mot comme en mille, nous disons merci au Président de la République Alassane Ouattara et à son gouvernement et les assurons de notre soutien", a déclaré le président de la Fédération nationale des boviculteurs de Côte d'Ivoire, Issiaka Sawadogo, dont les propos ont été repris dans un discours formel lu par Boni Roger. Ce dernier a mis l'accent sur les conflits agriculteurs-éleveurs dont l'ampleur a considérablement diminué avec l'avènement du Président Ouattara et la rénovation et la mise sur pied de plusieurs infrastructures telles le parc à bétail de Port-bouët, le marché a bétail de Ouangolo, le parc d'inspection de Niélé... Bien entendu, les acteurs ont présenté quelques doléances relatives à la subvention des aliments du bétail, la détaxe des produits sanitaires et l'accélération de la construction du parc à bétail et de l'abattoir d'Anyama. Ils ont également souhaité la création d'une école dédiée à la transformation, à la boucherie et à la charcuterie.

Un hommage mérité

Avant l'intervention tant attendue, celle du ministre Sidi Tiémoko Touré, à travers un sketch, les acteurs ont été sensibilisés à une communauté d'action. Ce qui mettra fin à l'anarchie dans la filière. Un autre temps fort de la cérémonie a été l'échange de dons entre les acteurs et le ministre Sidi Touré. On retiendra que les premiers ont offert plusieurs têtes de bœufs au Président de la République et à leur ministre de tutelle. Deux motions de soutien ont été lues à l'endroit du ministre Sidi Touré pour son maintien au gouvernement et au président de la République pour toutes ses actions de développement en faveur des populations ivoiriennes.

Sidi Touré a salué l'initiative des éleveurs et les a invités à l'union et à la solidarité entre eux. "Je voudrais saluer cette initiative de reconnaissance des actions d'un grand homme d'Etat, le Président de la République Alassane Ouattara, qui se préoccupe du bien-être de tous les Ivoiriens. On le sait tous, la filière bétail-viande lui tient à cœur et c'est de bon droit que les acteurs de ce domaine lui rendent hommage. Merci d'être venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et même au-delà du pays. Mon département est déterminé à vous accompagner et à vous soutenir dans toutes vos actions et initiatives. Déjà nous avons entrepris de réformer complètement notre secteur depuis que nous sommes à la tête de ce ministère. Le chef de l'État nous a donné des instructions fermes pour que la filière bétail-viande soit bien organisée de sorte que les Ivoiriens aient dans leurs assiettes de la protéine en quantité et en qualité. Mon ministère travaillera pour qu'il en soit ainsi. Vous acteurs, ils vous appartient de vous organiser, de vous mettre en associations et en fédération pour parler d'une seule voix et augmenter le taux de bancarisation. Beaucoup de réformes sont en cours. Entre autres la mise en place d'un processus d'identification des animaux incluant un brassage électronique couplé à la lutte ardue de nos agents sur le terrain en collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour limiter le vol de bétail ", a rassuré le ministre Sidi Touré qui a révélé que la filière bétail-viande compte à ce jour plus de deux cent mille acteurs individuels. "Merci à tous les acteurs qui ont compris qu'il est nécessaire de s'organiser en coopératives de base et en unions régionales", a-t-il déclaré. La cérémonie a pris fin avec ces mots du ministre des Ressources animales et halieutiques, une sorte d'invite aux acteurs à se mettre ensemble.