Togo: Golfe 1 amorce le recensement des propriétés bâties et non bâties

Le recensement des propriétés bâties et non bâties peut désormais se faire dans la Commune du Golfe 1. La mairie a officiellement donné le ton aux agents recenseurs ce jeudi 23 juin 2022 au Centre communautaire de Bè, lors d'une rencontre animée conjointement par les responsables de la mairie et de la division OTR-Bè.

Au Togo, la question de l'autonomie financière est un problème récurrent au niveau des collectivités territoriales décentralisées. La Commune du Golfe 1 ne déroge malheureusement pas à cette réalité avec une faible mobilisation fiscale. L'idée de ce nouveau recensement des propriétés bâties et non bâties, est de mettre à jour les données et de connaître le potentiel fiscal de la municipalité pour une meilleure gestion.

"Le paiement des impôts est un atout pour le développement de la commune. Nous avons lancé aujourd'hui cette opération conjointement avec l'OTR dans le but de recenser les immeubles bâtis et non bâtis en vue de nous plier à cette exigence de la loi qui demande à ce que les propriétaires paient une somme peu considérable (redevance) à l'État et qui va revenir contribuer au développement de la commune dont ils sont des habitants", a indiqué le 1er Adjoint au Maire, Koffi Fofo Boko. À cet effet, une douzaine d'agents recenseurs sont déployés sur le terrain "préalablement préparé" pour une durée de 30 jours à compter du lancement de l'opération.

Description de la taxe foncière

La taxe foncière est un impôt local sur les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, calculée sur la valeur locative cadastrale. Le paiement de cet impôt est effectué à l'Office Togolais des Recettes (OTR).

Selon Dan Thomas Klouvé, Agent des impôts fonciers de la Division OTR Bè, "sont redevables de la texte foncière, tous les propriétaires, ainsi que tous ceux qui jouissent et perçoivent des revenus provenants d'immeubles bâtis ou non bâtis sauf exonération."

Au nombre d'immeubles bâtis imposables de taxe foncière, il y a "les installations destinées à abriter des personnes ou des biens et assimilés à des constructions telles que les ateliers, hangars et bâtiments industriels". Cependant, "les structures qui exercent dans le social, telles que les hôpitaux, les écoles, les ONG... sont dispensées de la taxe foncière."

À l'endroit de la population de son ressort territorial, l'adjoint au Maire a déclaré, "la gestion de l'État n'est pas un apanage d'une minorité. Tout le monde doit bâtir la cité. C'est pourquoi nous demandons à tous ceux qui critiquent à tort ou à raison l'État, de ne plus être un spectateur mais un acteur afin de participer pleinement au développement de la commune".

Ont pris part au lancement de l'opération, les chefs-canton, chefs-quartiers et les présidents des comités de développement du quartier (CDQ) de la commune du Golfe 1.