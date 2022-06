Afrique: CAN de football Maroc 2022 - Les " Lionnes " du Sénégal poussées au dépassement

Les " Lionnes " du football, qui doivent participer à la 14ème édition de la Can de leur catégorie au Maroc (02-23 juillet 2022), ont reçu, hier, le drapeau national des mains du ministre des Sports, Matar Bâ. Occasion pour ce dernier d'exhorter la capitaine Safiétou Sagna et ses coéquipières au dépassement et à l'esprit de sacrifice.

Le Sénégal s'est qualifié à la Coupe d'Afrique des nations (Can) féminine de football qui se jouera au Maroc du 02 au 23 juillet prochain. Ainsi, les " Lionnes " promettent de renouer avec le succès et de réaliser un exploit. Le ministre des Sports l'a souligné, hier, en remettant le drapeau national à la capitaine Safiétou Sagna. " Je suis très fier de la politique de développement du football féminin dans notre pays. Ainsi, en allant au Maroc, vous portez sur vos épaules la lourde responsabilité, mais aussi l'insigne honneur de défendre les couleurs nationales du Sénégal. Ayez conscience donc que vous participez à cette coupe d'Afrique dans un contexte de triomphe de notre équipe nationale masculine à la dernière Can ", a indiqué Matar Bâ. Le ministre des Sports a estimé que cette cérémonie de remise du drapeau national marque une étape importante dans la grande marche de notre football.

Matar Bâ s'est dit convaincu de fêter la femme sénégalaise dans toute sa majesté, dans toute sa grandeur. " Lorsque vous serez au Maroc, soyez exemplaires et dignes de votre nation. En toutes circonstances, ayez un comportement irréprochable, en faisant preuve de courage, d'honneur, de dignité, de respect et de fair-play. Car représenter le Sénégal à une compétition de ce niveau exige de la part de chaque joueuse et de chaque membre de la délégation, un sens élevé des responsabilités et un engagement patriotique trempés dans nos vertus les plus ancrées ", a ajouté le ministre des Sports.

Auparavant, la capitaine d'équipe Safiétou Sagna a souligné que la coupe d'Afrique est une histoire fabuleuse dont rêve chaque footballeur et chaque footballeuse. " Après la Can gagnée par nos frères que je félicite en passant, nous savons que les attentes des Sénégalais seront grandes sur nos frêles épaules. Mais notre coach et cher papa ainsi que son staff nous ont appris à être humbles, mais aussi à être conquérantes et agressives quand il le faut. Nous avons une jeune équipe, mais nous sommes conscientes de nos capacités et en vraies " Lionnes " nous n'avons peur de rien, sauf du déshonneur ", a déclaré Safiétou Sagna. Aussi a-t-elle pris l'engagement avec ses sœurs d'avoir un comportement exemplaire durant toute cette expédition. Elle a également garanti qu'elles se battront pour faire un résultat honorable au Maroc.

MAYACINE MAR, DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL

" Nous voulons tester l'équipe par les matches amicaux "

Les " Lionnes " ont pour objectif de passer au moins le second tour pour espérer la qualification à la coupe du monde. Selon le Directeur technique national (Dtn) du football, Mayacine Mar, les deux derniers matches joués en amical contre le Cameroun prouvent qu'on peut compter sur l'équipe. " Nous avons voulu tester l'équipe pour savoir exactement à quel niveau elle se trouvait. C'est pourquoi nous avons cherché à trouver un adversaire de taille de la trempe du Cameroun qui est championne d'Afrique ", a-t-il expliqué.

Mayacine Mar trouve qu'au vu de l'exploit réalisé par les " Lionnes " du Sénégal devant les " Lionnes indomptables " du Cameroun, on peut estimer que cette équipe du Sénégal peut aller loin dans la compétition. " C'est vrai que notre dernière participation remonte à 10 ans, en 2012, mais nous n'avons pas baissé les bras, nous avons continué à travailler avec les filles, en essayant de mettre en place des équipes ", a-t-il ajouté. Pour le Dtn, le Sénégal dispose d'un championnat régulier en D1 et D2 avec des équipes nationales de jeunes U17 et U20 qui ont été éliminées au dernier tour par le Nigeria et le Ghana, des monstres sur le continent. " Nous avons aussi un championnat féminin scolaire qui se joue pratiquement dans toutes les Inspections d'académie et nous avons participé, au Congo, à un tournoi scolaire cette année ", a révélé M. Mar, selon qui les résultats-là ne sont pas le fruit du hasard.

À en croire le technicien, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) y a joué un rôle de premier plan en prenant en charge totalement le championnat. " Nous avons un plan stratégique pour le football féminin que nous suivons depuis presque 4 ans avec plus de 80 filles qui sont entraîneurs de football avec la licence D. Actuellement, nous préparons la licence C ", a renseigné Mayacine Mar. F. NDIAYE

MATCH AMICAL INTERNATIONAL

Le Sénégal domine la Guinée-Bissau (3-0)

L'équipe nationale féminine de football du Sénégal s'est imposée (3-0), hier, au stade Lat Dior de Thiès, lors de son match amical international contre la Guinée-Bissau. Les " Lionnes ", coachées par Serigne Amar M. N. Cissé, ont dominé les " Djurtus " de la Guinée-Bissau amenées par Rumaoa Dos Santos.

THIÈS - En route vers la Can féminine de football prévue au Maroc du 2 au 23 juillet prochain, les " Lionnes " du Sénégal ont battu, en match de préparation, les " Djurtus " de la Guinée-Bissau (3-0). C'était, hier, au Stade Lat Dior de Thiès à l'issue d'une rencontre de grande intensité physique disputée par les deux sélections nationales qui vont participer à cette compétition continentale qui se déroulera à Casablanca et Rabat. C'est une virevoltante Nguénar Ndiaye qui a ouvert le compteur du Sénégal à la 7ème minute de jeu. Le N°9 sénégalais, qui a raté, par la suite, beaucoup d'occasions de but, a surtout donné du fil à retordre aux joueuses bissau-guinéennes qui sont tombées sur des filles sénégalaises plus fortes qu'elles.

C'est sur ce score étriqué (1-0) que la mi-temps est intervenue. Au retour des vestiaires, les " Lionnes " sont passées à la vitesse supérieure, marquant leur deuxième but à la 51ème minute, par Korka Fall sur coup franc. Le puissant tir du N°20 sénégalais était imparable pour la gardienne de but bissau-guinéenne Nandinha Almerida. Celle-ci n'a pas réussi à arrêter le pénalty de Ndèye Awa Diakhaté, entrée en cours de jeu. Le N°10 sénégalais a marqué le troisième but de son équipe à la 78ème minute. Bref, les " Lionnes " ont dominé, dans tous les compartiments du jeu, leurs vis-à-vis de la Guinée-Bissau qui n'ont pas été ridicules. " Nous sommes tombés sur une forte équipe du Sénégal ", a réagi le coach Rumaoa Dos Santos qui s'est félicité de l'engagement montré par ses joueuses, malgré la défaite.

Serigne Amar M.N. Cissé, coach de l'équipe nationale féminine, a dit sa joie de " voir les "Lionnes" du football commencer à monter en puissance ". Selon lui, les joueuses ont bien répondu au niveau des duels et de l'impact physique. " Il y a beaucoup de choses dans cette équipe du Sénégal ", s'est félicité l'entraîneur national qui souhaite que " la mayonnaise locales-expatriées prenne pour aller loin dans cette Can féminine prévue au Maroc du 2 au 23 juillet prochain ". Sur la route du royaume chérifien, le Sénégal s'arrêtera en Tunisie pour y livrer un dernier match de préparation.

Rappelons que l'équipe nationale féminine sénégalaise de football retrouve la phase finale de la Can, après une première participation en 2012. Nos " Lionnes " vont évoluer dans le groupe A, avec comme adversaires le Maroc, pays organisateur, l'Ouganda et le Togo.