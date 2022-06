Afrique de l'Ouest: La BCEAO salue les "mesures inédites et novatrices" de son ex-gouverneur

Dakar — L'ex-gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Tiémoko Meyliet Koné, a pris des "mesures inédites et novatrices" ayant permis de renforcer la "résilience" économique et financière des pays membres de cette institution monétaire, a témoigné, vendredi, à Dakar, le président du conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Sani Yaya.

M. Yaya, également ministre de l'Economie et des Finances du Togo, a rendu hommage à M. Koné, devenu vice-président de la Côte d'Ivoire en avril dernier, après onze ans au poste de gouverneur de la BCEAO.

S'exprimant lors d'une réunion du conseil des ministres de l'UEMOA, au siège de la banque centrale, il a rappelé le soutien dont ont bénéficié ses huit Etats membres, notamment l'émission en 2020 de "bons Covid-19", sous la direction du banquier ivoirien.

"Cette initiative a permis à nos pays de mobiliser d'importantes ressources au plus fort de la crise sanitaire, à des conditions très favorables, afin de faire face aux besoins urgents", a souligné Sani Yaya.

En 2021, la BCEAO, sous l'impulsion de Tiémoko Meyliet Koné, a aidé ses Etats membres à lever des fonds destinés au financement de leur plan de relance économique, par la structuration et l'émission de "bons de soutien et de résilience", et d"'obligations de relance", selon le ministre togolais.

Des guichets spéciaux de refinancement de ces titres publics ont été créés pour garantir aux Etats des taux d'intérêt favorables, a-t-il dit, attribuant cette mesure à l'ex-gouverneur de la BCEAO.

Sani Yaya a salué la "grande implication du gouverneur Koné dans la gestion de l'importante réforme du franc CFA et du projet communautaire de création d'une monnaie commune", au-delà des pays de l'UEMOA.

"L'engagement et la ferme détermination dont il a su faire preuve dans la mise en œuvre des grands chantiers de notre union ont permis [d'arriver à] des avancées significatives dans le processus d'intégration régionale et monétaire", a-t-il souligné.

S'exprimant au nom des membres du conseil des ministres de l'UEMOA, il a fait part de "toute leur reconnaissance au gouverneur sortant" et lui a souhaité "plein succès dans ses nouvelles fonctions".

La BCEAO est l'institution monétaire de l'UEMOA, qui réunit la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.