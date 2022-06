Maroc: Marrakech - Participation de près de 600 artistes et 34 troupes folkloriques à la 51è édition du FNAP (organisateurs)

Marrakech — Près de 600 artistes et 34 troupes folkloriques représentant les différentes régions du Maroc prendront part à la 51è édition du Festival National des Arts Populaires (FNAP) prévue du 01 au 05 juillet prochain à Marrakech, ont annoncé jeudi soir, les organisateurs de cet événement placé sous le signe "Chansons et rythmes éternels".

Marrakech, 24/06/2022 (MAP)- Près de 600 artistes et 34 troupes folkloriques représentant les différentes régions du Maroc prendront part à la 51è édition du Festival National des Arts Populaires (FNAP) prévue du 01 au 05 juillet prochain à Marrakech, ont annoncé jeudi soir, les organisateurs de cet événement placé sous le signe "Chansons et rythmes éternels".

Cette manifestation artistique placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication- Département de la Culture, en partenariat avec l'association le Grand Atlas.

Cette nouvelle édition dont, l'Espagne est l'invité d'honneur, connaitra la participation de troupes folkloriques de ce pays, outre une troupe africaine composée d'artistes issus du Sénégal, de Côté d'Ivoire et de la République Démocratique du Congo (RDC), ont précisé les organisateurs du FNAP lors d'une conférence de presse destinée à présenter les grandes lignes de cette édition et à jeter la lumière sur l'état d'avancement des préparatifs.

Par la même occasion, ils ont mis l'accent sur le rôle du FNAP dans le renforcement du rayonnement de la cité ocre et la dynamisation et la promotion de l'activité touristique dans cette cité millénaire.

De même, un accent particulier a été mis par les organisateurs sur le rôle que joue cette manifestation artistique dans la sauvegarde des arts populaires, lesquels représentent un véritable patrimoine à valoriser et protéger pour les générations actuelles et celles futures, soulignant la nécessité de veiller aussi à l'organisation de conférences traitant de la question des arts populaires, avec un focus sur la création d'un Centre dédié à la formation des artistes et sur l'inscription du FNAP dans la liste du patrimoine islamique.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l'information en continu de la MAP, le président de l'Association le Grand Atlas, M. Mohamed Knidiri, a fait savoir que la 51è édition du FNAP sera une édition "exceptionnelle" dans la mesure où elle accueille près de 600 artistes, dont 200 issus de la cité ocre, relevant que cet rendez-vous éclectique marquera l'esprit des festivaliers par une mise en scène des spectacles, qui a été confiée à l'artiste Hassan Hammouch.

Tout en mettant en relief le rôle du FNAP dans la sauvegarde et la pérennisation des Arts populaires du Royaume, il a indiqué que l'emblématique Palais Badii, où seront aménagés 3.000 places pour le public, abritera les spectacles officiels alors que des spectacles artistiques parallèles seront organisés à la place de Jemaâ Fna, à la place El Harti et au Théâtre Royal de la cité ocre.

Dans une déclaration similaire, le chef de service des affaires culturelles au sein de la Direction Régionale de la Culture à Marrakech-Safi, M. Samir Ouanassi, a souligné que cette 51è édition, qui intervient après deux ans d'arrêt des manifestations culturelles et artistiques en raison des répercussions négatives de la pandémie de la Covid-19, représente une occasion idoine pour mettre au devant de la scène les troupes folkloriques, qui contribuent à la sauvegarde des arts populaires du Royaume.

L'édition 2022 sera rehaussée par la participation de troupes issues d'Europe et d'Afrique traduisant l'ouverture internationale de cette manifestation dans le cadre de la diplomatie culturelle, qui constitue l'une des composantes prônées par le ministère de tutelle pour faire rayonner le Maroc à l'international, a-t-il ajouté.

A rappeler que le coup d'envoi de cette manifestation culturelle sera donné le 1er juillet par une parade des troupes participantes, qui partira de la Place El Harti à destination du palais Badii.

Considéré comme le plus ancien festival dans le Royaume, le FNAP est non seulement la manifestation culturelle la plus importante dans l'histoire du Maroc contemporain mais aussi, déclarée par l'UNESCO comme chef d'œuvre du Patrimoine culturel immatériel de l'Humanité (depuis le 04 juillet 2005).