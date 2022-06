Maroc: ONCF - Un plan Été 2022 avec une offre renforcée et des avantages tarifaires

Rabat — L'Office national des chemins de fer (ONCF) a annoncé, vendredi, son plan Été 2022 qui comprend une offre train renforcée à partir du lundi 27 juin jusqu'au dimanche 18 septembre 2022, ainsi que des avantages tarifaires pour tous.

"Comme chaque année à l'occasion de la saison estivale, l'ONCF se prépare à accueillir des millions de voyageurs à bord de ses trains et se mobilise pour leur offrir une mobilité accessible à tous. Le plan spécial Eté 2022 s'inscrit donc, dans la continuité des efforts ONCF visant à accompagner la relance de la mobilité pour permettre aux clients nationaux, internationaux et marocains résidents à l'étranger de profiter pleinement de leurs vacances", indique l'Office dans un communiqué.

Le plan de transport de cet été prévoit la programmation de 232 trains en circulation chaque jour, avec un renforcement sur les destinations les plus sollicitées. Il s'agit notamment de "Al Boraq", avec un programme qui prévoit chaque jour 30 trains grande vitesse avec une cadence horaire reliant la ville de Tanger à Kenitra, Rabat et Casablanca, tout au long de la journée de 6h à 21h (sauf 13h) et jusqu'à 22h les dimanches et les jours de pointe.

Pour "Al Atlas", le programme relie chaque jour Casablanca/Rabat à Fès par 38 trains, à Marrakech par 26 trains, à la région de l'Oriental par 14 trains et à Safi et Khouribga par 10 trains. En plus de la programmation de 18 trains reliant le nord du Maroc à l'Oriental.

L'ONCF propose aussi la proximité, avec des dessertes quotidiennes renforcées sur El jadida par 18 trains et l'Aéroport International Mohammed V avec 38 trains de et vers Casablanca soit 1 train chaque heure de 5h à 23h et ce, en plus de l'offre étoffée qui sera maintenue sur les axes de Casablanca - Rabat - Kenitra et Casablanca - Settat.

Par ailleurs, ce plan sera renforcé en période d'Aïd Al Adha 1443 et ce, du mardi 5 au lundi 18 juillet pour atteindre les 242 trains en circulation par jour.

Des offres inédites accessibles à tous !

L'ONCF est mobilisé pour rendre le train accessible à tous, particulièrement durant la période estivale, à travers des offres tarifaires adaptées aux besoins des voyageurs nationaux et internationaux, en plus du tarif "Ahlan" destiné aux Marocains résidant l'étranger (MRE).

Ainsi, la carte touristique "Ntsara'Bladi" offre une réduction garantie de 30% sur toutes les destinations à bord des trains Al Boraq et des trains Al Atlas en 1ère comme en 2ème classe. A 99 dirhams seulement, cette carte valable durant toute la période estivale est une réelle invitation à la découverte du Maroc à des tarifs très avantageux.

Concernant l'Offre "YALLA Family", elle permet de voyager en famille (2 adultes et 2 enfants) aux prix de 289 DH entre Casablanca/Rabat et Tanger à bord d'Al boraq et de 178 DH à bord des trains Al Atlas vers Fès, Oujda, Nador et bien d'autres destinations.

L'Offre "Groupe 3 à 9", destinée aux voyages de petits groupes, permet, quant à elle, de bénéficier d'une réduction de 10% en 2ème classe et de 15% en 1ère classe pour des voyages agréables et avantageux.

Des services innovants pour des vacances sereines

Le service TRAIN -AUTO permettent aux voyageurs ONCF de profiter dès l'arrivée à leur destination d'une voiture de location avec une remise exceptionnelle de 20% et de 25% pour les clients abonnés ONCF.

Pour Al Boraq Nautique, qui est un service lancé en partenariat avec Tanja Marina Bay et ses centres nautiques, offre aux clients ONCF arrivant à Tanger, des activités de mer (randonnée, plongée sous-marine, initiation à la voile et au kayak) à des tarifs avantageux.

Le service Al Boraq Escapade offre des circuits en bus touristique au sein de la ville de Tanger à des tarifs très avantageux de 50 DH par adulte et 25 DH par enfant.

Ces nouvelles expériences en pleine méditerranée et sites emblématiques de la ville, à vivre en famille mais aussi entre amis, sont rendues possibles même le temps d'une journée, au départ de Kenitra, de Rabat ou de Casablanca grâce aux trains Al Boraq.

Aussi, "TRAIN'ART" est un service proposé, aux adeptes des voyages culturels, par l'ONCF en partenariat avec la Fondation Nationale des Musées (FNM). Ce service permet un accès réduit de 30% valable à destination de 9 musées de la FNM à Tanger, Rabat, Tétouan, Safi, Meknès et Marrakech.

D'autres surprises et avantages attendent les voyageurs notamment, les jeunes qui souhaitent profiter pleinement des vacances d'été, fait savoir l'ONCF.

Durant toute cette période estivale, l'ONCF mobilisera l'ensemble de ses ressources humaines et matérielles pour accompagner et assister les voyageurs et leur assurer les meilleures conditions de confort et de sécurité en gare et à bord des trains.