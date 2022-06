Afrique: CAN Féminine 2022 / Talya Gace - " Représenter le Togo, une très grande fierté "

Talya Gace est déterminée à défendre les couleurs du Togo à la Coupe d'Afrique des Nations féminine (CAN 2022). Surprise de la liste de Kaï Tomety, l'attaquante de l'AJ Auxerre s'est confiée sur son arrivée et ses ambitions.

Sélectionnée pour la première fois sous les couleurs des Eperviers dames, Talya Gace ne cache pas son enthousiasme. Avant le départ pour la compétition continentale au Maroc, l'attaquante de l'AJ Auxerre nous a laissé ses premières impressions.

" C'est une équipe très accueillante, Je me suis très vite senti à l'aise. Je suis très content d'être là. Représenter mon pays est un honneur pour moi, une très grande fierté. On m'a accueilli comme si on me connaissait depuis longtemps. Franchement rien à dire " nous a confié l'attaquante de l'AJA.

Auteure de 18 buts en 27 matchs cette saison en club, Talya reste un renfort pour la sélection féminine togolaise qui participera à sa première CAN. Logé dans le groupe B, le Togo aura fort à faire face au Cameroun, à la Zambie et à la Tunisie. De grands adversaires, mais Gace reste ambitieuse.

" Il faut qu'on va essayer de faire mieux. Il faut qu'on fasse le mieux pour l'équipe. J'espère que je vais m'entendre avec toute l'équipe. Ensemble on va essayer de bien représenter le pays. On va essayer de se battre jusqu'au bout et donner toutes nos forces. Cette CAN, c'est un rêve ! " a-t-elle ajouté.