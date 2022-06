Cote d'Ivoire: Médias - Kamaté Issiaka offre du matériel à l'UJPM-Goh

Leurs préoccupations, en matière de consommables informatique et bureautique, se sont amenuisées ! Eux, ce sont les membres de l'Union nationale des journalistes et professionnels des médias du Goh (UJPM-Goh) qui ont reçu, le 19 juin dernier, un important lot de matériel d'une valeur de 2 millions FCFA, des mains de M. Kamaté Issiaka, DAF de ADERIZ (Agence de développement du riz) et cadre de Gagnoa.

C'est un don composé de deux splits, deux ordinateurs portables, deux tables bureaux, une table de conférences, un ordinateur bureau, un écran plasma, une imprimante, 50 chaises, un vidéo-projecteur, un meuble de rangement et deux fauteuils bureaux. Ce don a été présenté aux journalistes en marge de la première tribune de cette organisation, une plateforme d'expression et de critiques, sur des sujets en rapport avec la société et développement. Justifiant le sens de son action, le donateur a fait savoir qu'il est " toujours sensible aux préoccupations des journalistes et des professionnels, parce qu'ils jouent un rôle important dans le développement de la Cote d'Ivoire ". La présidente de l'UJPM, Mme Boniking Madouce s'est réjouie de cette action de générosité.

Le donateur a promis parrainer " la Nuit de la presse du Goh ", qui mettra en lumière les meilleures productions des acteurs des médias de cette région. En plus de ce don de matériel, le DAF de l'ADERIZ a offert la somme de 500.000 FCFA aux membres de l'UJPM-Goh. Un geste fortement apprécié.