Cote d'Ivoire: Transformation locale de cacao - Souleymane Diarrassouba pose la première pierre d'une usine de 39 milliards de FCFA

Transformer localement 100% de la production de cacao d'ici 2030. C'est ce défi que veut relever le gouvernement ivoirien. Hier le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, représentant le Premier ministre Patrick Achi, a posé la première pierre de l'usine de transformation du cacao, JB Cocoa Côte d'Ivoire. Cette usine de transformation de fèves de cacao en beurre et poudre est construite sur un site de 6 hectares dans la zone d'Akoupé-Zeudji (Pk 24) pour un investissement de 39 milliards de FCFA. Ce, avec une capacité initiale de production d'environ 50 000 tonnes/an de fèves de cacao.

Ce projet, selon le représentant de Patrick Achi, favorisera au départ la création de plus de 100 emplois directs et mobilisera environ 500 personnes durant la construction. Souleymane Diarrassouba a félicité les dirigeants de la société JB Cocoa CI avec à leur tête M. Max Goettler, administrateur général, ainsi que l'ensemble des équipes techniques.

Ce projet, a-t-il indiqué, s'inscrit parfaitement dans la vision du Président Alassane Ouattara, Souleymane Diarrassouba, d'accélérer la transformation structurelle de l'économie ivoirienne par l'industrialisation et le développement des grappes industrielles. " Ce site qui accueille le projet de construction de l'usine de la société JB Cocoa fait partie des trois nouvelles zones industrielles, à savoir Akoupé-Zeudji Pk 24 ; San Pedro et Ferkessédougou, pour lesquelles le gouvernement vient de signer des conventions avec les partenaires techniques et financiers vue de l'accélération des différents travaux d'aménagement de ces zones industrielles ", a noté Souleymane Diarrassouba.

Il a invité les opérateurs économiques nationaux et internationaux, à investir massivement dans le secteur industriel ivoirien qui est viable et rentable. " Je puis vous assurer que le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME se tiendra toujours aux côtés des opérateurs économiques pour soutenir leurs efforts et les accompagner dans leur développement, pour un partenariat gagnant-gagnant ", a-t-il rassuré.

Avant lui, le PDG de JB Cocoa CI, Tey How Keong, a traduit sa reconnaissance aux autorités gouvernementales pour leur soutien. " M. le Premier ministre, l'aide que nous avons reçue de vous et de vos collègues du ministère du Commerce et de l'Industrie et du ministère de l'Agriculture et du Développement rural nous a permis d'entamer le processus de construction d'un état d'installation de transformation du cacao à la pointe de la technologie ici à Abidjan dans la zone industrielle Pk 24 ", a-t-il souligné.