Afrique: Angleterre - Un Mauricien dans la garde de la reine

À 35 ans, il est un Royal Horse Guard de la reine d'Angleterre. Ce Mauricien, fils unique d'une fratrie de quatre enfants d'une famille chagossienne, fait honneur à la communauté. Il a participé aux célébrations du jubilé de platine marquant les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II et pour lui, ce fut une immense joie.

Depuis deux ans, Jean Paul Mico Ramsamy, originaire de Cassis, à Port-Louis, est membre de la Blues and Royal Division des Royal Horse Guards. Il a quitté Maurice à l'âge de 20 ans, après avoir fait des études primaires à l'école de la Salle RCA, à Port-Louis, et des études secondaires jusqu'à la Form V au collège La Confiance, à Beau-Bassin.

Lorsqu'il arrive en France, le jeune homme brûle d'envie de réussir. Il y passe un an avant d'atterrir en Angleterre. Il cumule alors des petits boulots jusqu'à il y a huit ans, quand il postule pour intégrer l'armée britannique, mais il n'y donne pas suite. Il fait à la place l'acquisition d'un restaurant à Birmingham. Au bout d'un an, croulant sous des problèmes financiers, Jean Paul Mico Ramsamy, finit par tout plaquer et s'envole pour les Alpes sur la frontière française. Mais son amour pour l'Angleterre est bien plus fort et il finit par y retourner.

Le 22 janvier 2020, le Mauricien postule comme chef de cuisine pour la reine. Au cours de sa demande, il change d'avis et postule plutôt comme Royal Horse Guard. C'est là que commence une belle histoire d'amour pour ce trooper. Il participe à de nombreux entraînements de commando pendant six mois dans la forêt, avant d'intégrer la House of Cavalry. Pour cela, il remercie tous ceux qui militent pour que les droits des Chagossiens soient rétablis, à l'instar du groupe British Indian Ocean Terrority. À chaque fois qu'il endosse son uniforme, il a une pensée spéciale pour sa famille et ses proches.

Depuis, sa journée débute à 4 heures du matin et prend fin vers 16 h 30. Il commence à s'occuper des chevaux de la reine et se prépare pour la parade. Des parades, il en a fait de nombreuses fois. Des Mauriciens l'ont sûrement vu défiler devant le palais, sans savoir que c'était l'un des leurs. Jean Paul Mico Ramsamy nous avoue qu'il n'était pas le seul Mauricien à faire partie de la garde de la reine, mais que son compatriote a décidé de mettre fin à son contrat. Il nous explique qu'étant descendant direct de Chagossiens - sa mère, Marie May Permal, et son grand-père, Joseph Marcel Ramsamy, étant nés sur l'île de Peros Banhos- il a eu de la chance de ne pas avoir à passer par le Commonwealth pour postuler dans la garde royale.

"Aujourd'hui, je suis très fier de travailler pour la reine. Avec ma nationalité obtenue grâce à ma descendance, j'ai eu droit à beaucoup de priorités et j'ai obtenu beaucoup de formation. Pour moi, c'est un emploi prestigieux", explique le trentenaire. Il ajoute toutefois que s'il ne se trouvait pas en Angleterre, il aurait choisi la même voie que son père, Micotte Louis Nicole Ramsamy qui a pendant longtemps été employé de la Cargo Handling Corporation Ltd. Il conseille aux jeunes qui ont une opportunité de ne pas baisser les bras et d'oser tenter l'aventure.