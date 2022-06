Congo-Kinshasa: Lubero - La MONUSCO saluée pour son engagement dans la promotion des activités d'autonomisation de la femme

Les associations féminines de Lubero saluent l'engagement de la MONUSCO dans la promotion des activités d'autonomisation de la femme. Elles l'ont exprimé jeudi 23 juin à Lubero, à l'occasion de la visite du centre de promotion de la femme et jeune fille de Lubero par la cheffe de bureau de la MONUSCO/Beni, Cecilia Piazza. Ce centre a été construit grâce au financement de la mission onusienne.

C'est depuis six mois que la MONUSCO a remis officiellement ce centre d'apprentissage des métiers à la plateforme Femme en action pour le développement et la paix (FADP) qui regroupe des organisations féminines de Lubero.

L'objectif était de voir la femme de Lubero s'autonomiser à travers des activités d'auto prise en charge, ce centre étant un cadre d'apprentissage.

Marie Anne Kavira Kayenga, coordonnatrice de la FADP affirme que ce projet a répondu aux besoins de la communauté :

"Plusieurs personnes ont abandonné le banc de l'école avant le temps, et sont sans garantie de revenus, car n'ayant maîtrisé aucun métier rémunérateur. L'unique moyen qu'ils jugent facile pour leur survie c'est d'intégrer les groupes armés pour les garçons et se livrer à la prostitution pour les filles. A travers ce centre, les filières artisanales pour lesquelles les filles estiment relever leurs revenus sont la coupe et couture, le restaurant, le tissage des paniers etc."

Des femmes membres de la FADP ont présenté à la cheffe de bureau des produits de tissage et de couture ainsi que des produits de champs.

"Je suis vraiment éblouie par le travail qui est fait grâce à FADP, et qui n'aurait pu être accompli sans l'énergie, sans l'ingéniosité de vous toutes. Et aujourd'hui je vois ce que votre centre produit six mois après, je suis très contente", a déclaré Cecilia Piazza.

La cheffe de bureau de la MONUSCO/Beni a visité ce centre, à l'occasion de sa dernière visite officielle à Lubero, où elle a également rencontré les autorités du territoire de Lubero et les agents de la MONUSCO.