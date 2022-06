Ile Maurice: Volley-ball - Les championnats des divisions 2A et 2B hommes pour débuter en juillet

Enfin ! Les volleyeurs pourront de nouveau fouler le terrain en juillet après une attente interminable. Les autorités ont accorde une autorisation afin que la compétition puisse reprendre. Une nouvelle qui a été accueillie avec joie et soulagement par la Fédération mauricienne de Volley-Ball (FMVB) qui finalisera bientôt son calendrier.

Ce qui est déjà acquis à ce stade, c'est que les matches reprendront dans les premiers jours de juillet. Les clubs ont déjà été avertis et la FMVB leur a demandé de se préparer pour le coup d'envoi. "Nous travaillons sur le calendrier et il est en passe d'être finalisé. Nous avons demandé aux clubs de soumettre leurs playing strenghts et effectuer toutes les formalités administratives et nous les inviterons à une réunion par la suite. La saison démarrera dans la foulée avec les championnats masculins de divisions 2A et 2B", indique Fayzal Bundhun, président de la FMVB.

Celui-ci ajoute qu'une nouvelle division masculine sera créée suite à la demande d'affiliation de cinq nouveaux clubs.

Les championnats de première division hommes et dames débuteront, pour leur part, au cours du mois d'août. "Vu le temps limité à notre disposition, la formule de ligue simple sera choisi pour ces championnats de l'élite qui prendront fin en octobre", précise notre interlocuteur.

Avant cela, les sélections nationales moins de 21 ans garçons et moins de 20 ans filles seront en action à La Réunion pour le compte de la Coupe des Nations de l'Océan Indien (CNOI) prévue du 29 juillet au 6 août. Le volley en salle et le beach volley seront au programme de ce tournoi qui réunira les îles de la région.

Au niveau du beach volley, après la déception de l'équipe féminine de n'avoir pu se qualifier pour les Jeux du Commonwealth (28 juillet-8 août à Birmingham), nos représentants devraient retrouver la motivation. En effet, la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) aura lieu à Marrakech au Maroc du 25 juillet au 2 août. "Il y a eu une pause mais les entraînements de beach volley vont bientôt reprendre pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc. Nous espérons être représentés par une paire en masculin et une paire en féminin au minimum", fait ressortir Fayzal Bundhun.

Au terme de la saison en octobre, Fayzal Bundhun indique qu'il y aura une courte période de repos et que la saison 2022/2023 débutera en novembre. "Nous lancerons la prochaine saison, 2022/2023 en novembre et elle s'étendra jusqu'en mars 2023. Ensuite, l'on se consacrera à la préparation pour les Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) de 2023 à Madagascar. Il nous faudra rattraper tout le retard accumulé et donner les toutes les facilités à nos représentants d'autant que juste après se profileront les Jeux d'Afrique (ndlr : août 2023 au Ghana)", conclut le président de la FMVB.