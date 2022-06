Ile Maurice: Fuites des papiers d'examen au MES - profil du "Senior Research and Development Officer" au centre de la polémique

À qui voulait-il faciliter la réussite aux examens du Primary School Achievement Certificate (PSAC) ou du National Examination Certificate (NCE) ? Une chose est sûre, le Senior Research and Development Officer du Mauritius Examinations Syndicate (MES) est dans l'oeil du cyclone pour avoir trafiqué des papiers d'examens. Une clé USB qui a été saisie sur lui doit être expertisée par la police.

Le fonctionnaire du MES a été pris la main dans le sac début juin et aurait eu accès à une trentaine de papiers du PSAC et du NCE alors qu'il s'est introduit dans la salle où les épreuves sont préparées. Et comme par hasard, son enfant serait candidat à l'un de ces examens dans quelques semaines.

Ce Senior Research and Developement Officer est très bien connecté avec son réseau qui le protège, selon une source bien informée. Il a été enseignant dans un collège d'État dans la région de Moka avant de postuler au MES. Il jouit d'une bonne réputation, mais beaucoup de personnes dans son entourage sont étonnées, car il se trouvait en face d'un ordinateur dont l'accès est restreint pour empêcher toute fuite. Il est impératif qu'il y ait au moins trois personnes dans la salle lorsqu'un fonctionnaire y a accès pour éviter le risque de "tampering". De plus, avoir inséré une clé USB pour y copier les papiers serait une preuve circonstancielle, indique-t-on.

Face à cette faute grave, la direction de la MES l'a suspendu de ses fonctions et il devait remettre à la direction son ordinateur et ses dossiers jusqu'à ce qu'un comité disciplinaire statue sur son cas. Une enquête interne est en cours au sujet de laquelle les membres de l'opposition s'interrogent. L'IT Unit de la police a saisi l'ordinateur afin d'y rechercher des preuves et déterminer comment ce fonctionnaire a pu y avoir accès sans la présence d'un supérieur. Le principal concerné sera bientôt convoqué.

Mis devant ces faits au Parlement à travers une question de l'opposition, la ministre de l'Éducation a dû reconnaître, à demi-mot, cet incident lors de son discours sur le Budget. Leela Devi Dookun-Luchoomun a déclaré que si c'est effectivement le cas, de nouveaux papiers d'examens seront préparés.

À ce jour, ni le MES, ni le ministère de l'Éducation n'ont confirmé formellement cet incident. Mais le fait que cette affaire a été évoquée au Parlement en trois occasions a suscité l'indignation des membres du personnel du MES qui ne comprennent pas pourquoi rien n'a transpiré de l'enquête interne alors que l'incident est intervenu depuis début juin. Serait-ce parce que le fonctionnaire incriminé serait bien connecté ? Une chose est sûre, la réputation du MES en a pris un coup, car les examens du PSAC et du NCE sont prévus dans quelques semaines.

Le Senior Research and Development Officer est âgé d'une quarantaine d'années et père de trois enfants. Il a été enseignant au Mahatma Gandhi Institute, puis a travaillé à la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) avant d'intégrer le MES. Ce fonctionnaire donne des cours à l'Open University et à l'université de Technologie.

Cet employé du MES dont la fille prend part à des examens doit remplir un formulaire de déclaration d'intérêts (declaration of ward) deux ans avant la tenue d'examens auxquels devrait prendre part l'un de ses proches. Il ne peut donc pas participer à la préparation des papiers.

Selon nos informations, trois personnes pourraient être interrogées pour savoir comment ce Senior Research and Development Officer a pu avoir accès à la Security Room. En effet, une secrétaire, qui a accès à cette salle, aurait momentanément été absente, ce qui a permis au fonctionnaire d'en profiter pour y accéder. On parle de faiblesse du système, car seules trois personnes y ont accès: un Security Officer, une secrétaire et le Head of Department qui prépare les papiers. Plusieurs sources parlent de complicité ou d'absence fortuite.