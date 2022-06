Afrique: Sommet des BRICS - Les États membres pour une nouvelle marche de la coopération

Après la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS, les chefs d'État membres se sont, de leur côté, lors du quatorzième sommet virtuel du 23 juin, engagés pour se soutenir mutuellement face aux défis de l'heure en vue d'un véritable multilatéralisme, de défendre la justice, l'équité et la solidarité et rejeter l'hégémonie, l'intimidation et la division.

" À la croisée des chemins de l'histoire, nous devons à la fois passer en revue le chemin parcouru pour nous rappeler l'engagement initial des BRICS, et nous tourner vers l'avenir pour construire un partenariat de haute qualité plus global, plus étroit, plus pragmatique et plus inclusif, et entamer une nouvelle marche de la coopération des BRICS ", a lancé le président chinois, Xi Jinping.

Pour y parvenir, il a formulé quatre propositions dont la première concerne la poursuite des efforts solidaires afin de préserver la paix et la tranquillité dans le monde. Ce qui permettra d'éradiquer les menaces sécuritaires et la mentalité de la politique du plus fort qui plane sur le monde.

" Les pays des BRICS doivent se soutenir mutuellement sur les questions touchant à leurs intérêts vitaux, poursuivre le véritable multilatéralisme, défendre la justice, l'équité et la solidarité et rejeter l'hégémonie, l'intimidation et la division ", a indiqué le président chinois. Il a précisé que son pays entend travailler avec ses partenaires des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) dans la mise en œuvre de l'Initiative pour la sécurité mondiale qui préconise une vision de sécurité commune, intégrée, coopérative et durable.

La deuxième proposition porte sur les défis de développement à relever suite à l'impact conjugué de la covid-19 et de la crise ukrainienne qui perturbent les chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales, occasionnant de ce fait la flambée des prix des produits primaires essentiels.

" Tout cela pèse sur le développement des différents pays, notamment les marchés émergents et les pays en développement qui sont les premiers à en subir les conséquences ", a fait savoir Xi Jinping.

Rappelant, par ailleurs, l'initiative adoptée par les BRICS sur l'investissement pour le développement durable concernant l'Accord sur la coopération et l'assistance mutuelle dans les affaires douanières et la Stratégie de coopération sur la sécurité alimentaire, leur présidence a invité les Etats membres à utiliser ces nouvelles plateformes pour promouvoir l'interconnexion des chaînes industrielles et d'approvisionnement afin de relever ensemble les défis dans les domaines de la réduction de la pauvreté, de l'agriculture, de l'énergie et de la logistique.

" Nous devons soutenir la nouvelle Banque de développement dans ses efforts visant à réaliser un développement plus important et à engager un processus solide pour absorber de nouveaux membres et, dans le même temps, perfectionner le Contingent Reserve Arrangement pour raffermir le filet de sécurité et le pare-feu financier des BRICS ", a déclaré le chef d'Etat chinois.

S'agissant de la troisième proposition, elle vise à promouvoir le perfectionnement de la gouvernance technologique mondiale pour faire que plus de monde accède aux fruits de développement technico-scientifique et en bénéficier. Afin de répondre aux besoins en talents à l'ère numérique, la création de l'Alliance pour l'enseignement professionnel envisage d'organiser des concours de compétences professionnelles et d'innovation pour les femmes, en vue de constituer un vivier de talents permettant une coopération renforcée sur l'innovation et l'entrepreneuriat.

Quant à la quatrième proposition, elle s'articule autour de la politique d'ouverture, d'inclusion, d'entraide et de solidarité à travers le partenariat pour la coopération gagnant-gagnant. Ce modèle de coopération vise la recherche de l'émergence dans l'unité des marchés émergents et des pays en développement.

" Dans le nouveau contexte, il est d'autant plus important pour les pays des BRICS d'ouvrir grand leurs portes afin de promouvoir le développement ", a précisé le président Xi Jinping.