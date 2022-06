Congo-Brazzaville: Législatives 2022 - Éric Gongarad Nkoua a ouvert sa campagne par une caravane à Ngo

Le candidat de l'Union patriotique pour la démocratie et le progrès (UPDP) dans la circonscription unique de Ngo, dans le département des Plateaux, Éric Gongarad Nkoua, a été accueilli à son arrivée, le 24 juin, par une foule de sympathisants. Après le bain de foule, il s'est adressé à la population, l'appelant à adhérer à son projet pour le renouveau de la contrée.

Le compte à rebours pour la campagne électorale en vue des législatives du 10 juillet a officiellement commencé dans l'unique circonscription électorale de Ngo, à plus de 250 km de Brazzaville. Le candidat de l'UPDP, Éric Gongarad Nkoua, a lancé sa campagne par une caravane à l'entrée de la ville, à Etsouali, jusqu'à son quartier général, après avoir sillonné les grandes artères du district de Ngo.

Pour lui, la mobilisation observée lors cette entrée en campagne est le signe " d'hospitalité " et " d'amour " exprimé par la population à son endroit. " Je ne suis pas surpris par cet accueil chaleureux car je m' y attendais. C'est la preuve que la population a quelques attentes sinon beaucoup ici à Ngo ", a-t- il commenté.

Les principaux axes de sa campagne, a-t- il détaillé, reposent sur la promotion de l'éducation pour l'employabilité des jeunes et le développement agricole à Ngo. L'objectif est de contribuer au développement local et de lutter contre l'exode rural des jeunes. " Aujourd'hui, les jeunes de ma localité réclament l'éducation, le besoin d'être formés afin d'augmenter leur chance d'accéder à des emplois. C'est pourquoi, il est nécessaire de les orienter vers les métiers susceptibles d'être accueillis ici à Ngo (...) La plupart des jeunes sont disposés à aller vers ces métiers et, c'est ce à quoi je m'intéresserai pendant les rencontres avec les électeurs ", a indiqué Éric Gongarad Nkoua.

En ce qui concerne le second thème clé de sa campagne axé sur la promotion de l'agriculture, le candidat de l'UPDP a misé sur le recours à des partenaires au développement. Il a, enfin, rappelé le rôle d'un député qui est celui du contrôle de l'action du gouvernement et le vote des lois, en ajoutant qu'il veut être l'intermédiaire qui permettra de porter le plus haut possible les problèmes de la circonscription de Ngo.

La campagne électorale pour le premier tour des législatives qui est officiellement lancée va durer deux semaines. Tout comme la plupart des militants présents lors de la caravane, Richard Emock a promis de poursuivre la mobilisation sur le terrain. " Éric Gongarad a déjà initié plusieurs projets à Ngo, par exemple, les centres de formation, l'accès à l'eau potable. Nous allons le soutenir ", a lancé Fresnelle Gassié, une autre électrice.