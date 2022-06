Ile Maurice: 210 ans du Mauritius Turf Club - Un anniversaire dans la tourmente

En ce samedi, 25 juin 2022, est un jour à marquer d'une pierre blanche pour le Mauritius Turf Club (MTC), qui souffle ses 210 bougies. Pour ce club bicentenaire, qui a été étroitement associé à l'histoire des courses hippiques à Maurice, voici l'occasion d'une brève période de réjouissances, au cours d'une saison qui se pourrait bien se révéler charnière pour sa survie.

Le temps d'une journée, le MTC mettra de côté ses nombreuses tracasseries pour fêter comme il se doit ses 210 années d'existence. Car, qu'on le veuille ou non, le club de la rue Eugène Laurent a fait évoluer, contre vents et marées, le turf mauricien, depuis ses débuts en juin 1812 pour devenir cette institution reconnue mondialement de nos jours.

Certes, tout n'a pas été parfait durant ces deux siècles mais le MTC a le mérite d'avoir placé les courses mauriciennes sur la mappemonde, notamment à travers la venue de jockeys de renom tels les Jeffrey Lloyd, Frankie Dettori, Christophe Soumillon et autres. Le savoirfaire du MTC a été largement plébiscité dans son ensemble, son affiliation avec la Fédération Internationale des Autorités Hippiques étant un exemple de cette reconnaissance internationale.

Reste que le club bicentenaire se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins, avec les différents changements sur la scène hippique, qui ont transformé la face de l'industrie. Après avoir été l'unique organisateur des courses hippiques pendant presque 210 ans, le MTC se retrouve, cette année, à composer avec un rival, soit People's Turf PLC (PTP).

Qu'on se le dise, les premiers signes semblent inquiétants pour l'organisateur historique des courses sur le territoire mauricien. Avec une saison tronquée - la MTC Sports & Leisure Ltd (MTCSL), subsidiaire du MTC, n'organisant que la moitié des 40 journées de compétition, et le prolongement de la compétition à huis-clos, avec tous les effets que cela comporte sur ses finances, le MTC ne semble plus maître de son destin.

Mais pour l'heure, place aux réjouissances et un rappel de tous les accomplissements du MTC pendant ces 210 dernières années. Une riche histoire, qui a débuté le 25 juin 1812 avec la tenue de la première journée de compétition et où trois épreuves étaient au programme. Ainsi, l'Histoire retiendra que la première course de l'ère du MTC, la Coupe d'Or, est revenue à la jument Fanny appartenant au lieutenant Grier. Elle l'avait emporté facilement aux dépens de Jim et Medina, ses adversaires du jour. La septième épreuve de la journée d'aujourd'hui sera d'ailleurs courue en son honneur. Le honge bai Haphazard et le gris Rondeaux étaient les deux autres vainqueurs de la journée.

Quelques dates à retenir :

25 juin 1812 : Organisation de la première journée de courses au Champ-de-Mars avec trois courses au programme.

6 juillet 1818 : La première rétrogradation : Bird Of Paradise. Son jockey avait mis pied à terre avant d'arriver au pesage.

1er janvier 1820 : La plus longue course de l'Histoire du turf est organisée. Elle est disputée sur quatre tours de piste.

14 août 1837 : Les jockeys professionnels Smith et White sont les premières cravaches étrangères à paraître sur le programme officiel.

30 mai 1870 : Le MTC organise une journée en l'honneur de Son Altesse Royale, le Duc d'Edimbourg, qui était en visite dans l'île.

24 août 1904 : La première disqualification d'un jockey pour cinq ans. Il s'agit du jockey Pratt, trouvé coupable de Foul riding sur Mikado.

1975 : Les écuries obtiennent le droit du MTC d'importer directement leurs propres chevaux. L'écurie Martin ouvre la voie avec l'acquisition de deux chevaux, Julapa et Special Idol, qui débarquent le 6 juin de la même année.

2 décembre 1984 : Première édition de l'International Jockeys Day. La première course au programme, la Sun Resorts Ltd Cup, est remportée par Port Au Prince de l'écurie Henry. Le titre reviendra au Britannique Willie Carson.

27 septembre 1987 : Le Duc et la Duchesse d'York sont en visite officielle au pays. C'est Expertise de l'écurie Maigrot, entraîné par Gilbert Rousset, qui décroche la victoire sous les regards de leurs Altesses Royales.

Juin 1991 : Le TOTE est lancé à Maurice par la compagnie Automatic Systems Ltd (ASL), qui offre des paris informatisés.

1993 : Le MTC est élu au sein de la Fédération Internationale des Autorités Hippiques en tant que membre fondateur. Il intègre aussi l'Asian Racing Conference comme membre associé.

2000 : Le MTC accueille, pour la première fois de son histoire, des membres de la gente féminine.

2008 : Le poteau d'arrivée est déplacé de 22 mètres afin d'allonger la ligne droite finale.

Juin 2012 : Célébrations de Bicentenaire du Club en présence du Premier ministre d'alors, le Dr Navin Ramgoolam.

2019 : White River de l'écurie Rameshwar Gujadhur, invaincu en six sorties, remporte le Grand Chelem (Duchesse-Barbé-Maiden-Coupe d'Or). Il émule la jument Winking, la seule à avoir réussi pareil exploit 85 ans auparavant.

*Source: le livre du Bicentenaire du Mauritius Turf Club