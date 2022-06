Afrique: Collecte de sang au Bar Council

Pratiquement 40. C'est le nombre de professionnels dans le domaine légal qui se sont déplacés ce vendredi 24 juin pour faire un don de sang.

Cette action organisée par la Mauritius Bar Association (MBA) à son siège à la rue Pope Hennessy, Port-Louis, a pour but de récolter un maximum de pintes de sang afin d'aider la Banque de Sang.

À savoir qu'une pinte de sang, soit l'équivalent d'une petite bouteille d'eau de 450 ml, contribue à sauver trois vies. Chaque jour, la Banque de Sang doit avoir au moins 160 pintes à portée de main pour des patients dialysés, ceux souffrant des thalassémies, ceux en traitement pour le cancer et les autres urgences.

D'où la raison du Bar Council, par le biais de son président Yatin Varma et ses membres Mᵉˢ Hisham Oozeer, Avinesh Dayal, Mayuri Bunwaree-Ramlackhan, Bishan Ramdenee, entre autres. d'organiser cette journée de collecte de sang qui a démarré depuis 9 heures pour prendre fin à 15 heures.

Parmi les membres du barreau, le parlementaire et avocat, Reza Uteem ou même le Senior Attorney, Mᵉ Jaykar Gujadhur ont apporté leur aide ce vendredi après avoir pris connaissance du communiqué intitulé 'Give Blood Save a life- Your 1 blood donation can save up to 4 lives- Every drop counts'.